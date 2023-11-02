شكرا لقرائتكم خبر عن الخضيري يحذر الجميع: هذا النوع من القهوة يباع في المقاهي العالمية لكنه يحتوي على مادة مسرطنة..أحذر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في أبحاث المسرطنات، عن نوع من القهوة يسبب الإصابة بالسرطان.ونشر الخضيري تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": قال فيها " قاضي في كاليفورنيا يحكم على شركات قهوة عالمية وضع تحذير من السرطان على أكواب القهوة المحتوية على القهوة المحروقة extra-Dark Roasted لاحتوائها على الأكريلامايد المسرطن". حسب "نيويورك تايمز".

وأضاف الخضيري : "‏نعم صحيح! تلك القهوة السوداء من ذلك المقهى العالمي الشهير قد تسبب السرطان لأنها شديدة التحميص". وتابع: "تجنب القهوة المحترقة(مثلها مثل الطعام المحترق والسجائر)!وخلوكم على التحميص العادي الخفيف مثل القهوة العربية". نعم صحيح! تلك القهوة السوداء من ذلك المقهى العالمي الشهير قد تسبب السرطان لانها شديدة التحميص :ترجمة الخبر من(نيويورك تايمز): قاضي في كاليفورنيا يحكم على شركات قهوة عالمية وضع تحذير من السرطان على أكواب القهوة المحتوية على القهوة المحروقة https://t.co/UEJcSfDhVc

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