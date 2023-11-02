شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب يجب عليك أن تتناول كأس الحليب بالعسل على معدة فارغة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ينصح الأطباء بتناول بعض المشروبات الصحية على معدة فارغة، نظراً لأن لها فوائد صحية كبيرة، خاصة عندما يتم يتناولها على الريق، ومن بين تلك المشروبات مشروب الحليب بالعسل، والذي يمتاز بأنه صحي وله العديد من المزايا المفيدة لعلاج عدد من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون.

وبحسب ما ذكرته تقارير طبية، فإن الحليب معروف عنه بكونه مصدراً غنياً بالكالسيوم والبروتين وحمض اللبنيك، كما أن العسل يشتهر بخصائصه المضادة للأكسدة والميكروبات.

لماذا يجب أن تتناول مشروب الحليب بالعسل على معدة فارغة؟

وبينما يُعتبر كلا منهما من أفضل المغذيات التي يحتاجها جسم الإنسان، فماذا عن فوائد تناولهما معاً؟

وبمناسبة يوم الحليب العالمي، الذي يحتفل به العالم في 1 يونيو من كل عام، نستعرض معكم فيما يلي أبرز الفوائد الصحية لتناول مشروب الحليب بالعسل على معدة فارغة:

يمتاز مشروب الحليب بالعسل بأن له تأثير مهدئ ومرخي للأعصاب، حيث أنه يمنع ارتفاع مستويات هرمون التوتر.

يعالج السعال، حيث أن هذا المزيج له خصائص مضادة للبكتيريا، كما أنه يقوم بطرد البلغم المتراكم على الصدر.

يعتبر هذا المشروب علاجاً فعالاً للإمساك المزمن.

يساعد هذا المزيج على تحسين الهضم، كما أنه يزيد من البكتيريا النافعة في المعدة.

نظرأ لأن هذا المزيج يمتاز بخصائصه المضادة للأكسدة والبكتيريا، فهو يساعد في قتل البكتيريا المسببة للعدوى في المعدة، مما يساعد على تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة، بالإضافة إلى تسريع الشفاء من الأمراض التي تصيب المعدة.

يزيل تورم واحتقان الحلق، ويخفف كذلك من الكحة، إلى أنه جانب أنه يساعد على طرد المخاط من الجسم.

يعد هذا المشروب علاجاً فعالاً لمنع حدوث مشاكل الجهاز التنفسي، حيث أنه يقتل البكتيريا، مما يخفف من التهابات الجهاز التنفسي

يساهم في استعادة الجسم شبابه، بسبب احتوائه على خصائص مضادة للأكسدة.

يساعد في تنظيم مستوى ضغط الدم في الجسم، حيث أن الحليب غني بالبوتاسيوم.

يساهم في تقوية العظام، فالحليب مصدر غني للكالسيوم، أما العسل فهو يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ونقله إلى العظام.

إلى جانب ما سبق، فإن تناول هذا المشروب قبل النوم مباشرة يساعد على تحسين جودة النوم، نظراً لأنه يهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.