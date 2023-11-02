الاحتلال يقر بمصرع 20 جنديا.. "القسام" تعلن تدمير دبابات صهيونية في محاور القتال بغزة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 20 جندياً إسرائيلياً منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لعملية التوغل وتدمير آليات عسكرية للاحتلال.



وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الخميس، أنها دمرت دبابتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذفتي الياسين 105.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت القسام إنها استهدفت دبابة وجرافتين إسرائيليتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"، واستهداف دبابة حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105".



كما أعلنت كتائب القسام أنها تمكنت من استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى شمال بيت حانون بقذيفة "TBG"



وأفادت أن عناصرها تمكنوا من تدمير دبابة إسرائيلية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"، وأجهزوا على 3 جنود بالقرب منها من مسافة صفر.



من جهتها أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن قواتها أوقعت مجموعة من جيش الاحتلال في كمين محكم شمال غرب غزة، وتمكنت من تحقيق إصابات مؤكدة فيها بين قتيل وجريح



وصباح اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد كتيبة 53 في سلاح المدرعات، وإصابة ثلاثة آخرين خلال اشتباكات مع المقاومة في غزة، بعد ساعات من إعلان مقتل جندي آخر.



قال الجيش الإسرائيلي إنه يخوض معارك ضارية في قطاع غزة في مواجهة المقاومة الفلسطنيية، مضيفا أنه قصف 12 ألف هدف في القطاع منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأفاد الناطق العسكري الإسرائيلي بأن العملية العسكرية في غزة تتقدم وفق المخطط لها، وأن الجيش يعمل على تعميقها، لافتا إلى أن عدد الجنود والضباط الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء عملية طوفان الأقصى ارتفع إلى 332 قتيلا، مؤكدا أن عدد المخطوفين في غزة ارتفع إلى 242 شخصا.

في السياق، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية قصف تل أبيب ومدن ومستوطنات إسرائيلية ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وأعلنت "كتائب القسام ـ لبنان"، قصف منطقة كريات شمونة ومحيطها شمالي إسرائيل بـ12 صاروخا، "ردا على المجازر بحق المدنيين في غزة".



وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن عشرات الصواريخ أطلقت من لبنان على الجليل، مؤكدة وقوع إصابة مباشرة في كريات شمونة. وقال الإسعاف الإسرائيلي إن القصف خلّف إصابة شخصين.



وذكر الناطق العسكري الإسرائيلي أنه تم رصد عدد من القذائف التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وأن قوات الجيش قصفت أهدافا عدة تابعة لحزب الله في الأراضي اللبنانية.



وأفاد مراسل قناة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في 20 بلدة ومدينة وسط إسرائيل ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها قصفت مجددا تل أبيب ردا على "المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين".



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صواريخ مصدرها من غزة سقطت في بلدة إلعاد شرق تل أبيب.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صافرات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى، في وقت أعلنت فيه كتائب القسام أنها قصف مدينة "تل أبيب".



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أُطلق من قطاع غزة على منطقة قرب تل أبيب.



بدورها أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن صافرات الإنذار تدوي في مدينة بئر السبع ومحيطها، تزامناً مع إعلان كتائب القسام قصف المدينة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين في غزة.



المصدر : وكالات