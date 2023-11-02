شكرا لقرائتكم خبر عن هذا الطفل أصبح فنان شهير تزوج 15 إمرأة رغم عدم وسامته.. لن تتوقع من هو؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هذا الطفل أصبح فنان شهير تزوج 15 إمرأة رغم عدم وسامته.. لن تتوقع من هو؟!