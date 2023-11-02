عدن - ياسمين التهامي - أغرب قرية في مصر حيث يعيش النساء وحدهن والرجال ممنوعون .. قرية السماحة في أسوان

الخميس 2 نوفمبر 2023 الساعة 19:25

ز قرية السماحة في أسوان بصعيد مصر بميزة فريدة حيث لا يسكن القرية إلا النساء، ولا يسمح بدخول الرجال فيها يعتبر ومشروع القرية الوحيد من نوعه على مستوى الجمهورية حيث تم تخصيصه بالكامل للمرأة المعيلة من المطلقات والأرامل حاليا وتضم القرية أكثر من ألفي سيدة وفتاة. قرية سماحة بأسوان تقع قرية السماحة على بعد حوالي 120 كيلومترا من مدينة أسوان، وتأسست في عام 1998 كجزء من مشروع “وادي الصعايدة”. تعتبر القرية مجتمعا نسائيا زراعيا، حيث يمثل نموذجا للكفاح والعمل الشابة المصرية لرعاية أسرهن. ماذا تفعل السيدات بقرية سماحة؟ السيدات في قرية السماحة يقومن بأعمال زراعية ورعوية، مما يمنحهن الاستقلالية في إدارة شؤون حياتهن وهناك تركيز على الزراعة وتربية الماشية والطيور المنزلية، ويتم استهلاك منتجاتهن مثل منتجات الألبان والخبز البلدي بشكل يومي ويشاركن أيضا في رعاية أبنائهن، خاصة خلال فترات الإجازات المدرسية. دور الحكومة لرعاية النساء بقرية سماحة توفر الحكومة والجهات المعنية دعما كاملا للنساء في هذه القرية وهناك برامج لتمكينهن اقتصاديا واجتماعيا، بما في ذلك منح قروض بدون فوائد خلال فترة السماح، ودعمهن في تأسيس مشروعات صغيرة ومشروعات منزلية وهذه الجهود تهدف إلى تحسين سبل العيش وجودة الحياة للنساء في القرية ورفع المعاناة عن كاهلهن وتهدف هذه القرية إلى أن تصبح نموذجا للتنمية المستدامة في مصر. يشهد مشروع السماحة في أسوان جهودا متواصلة من قبل الحكومة المحلية لتعزيز دور ومساهمة المرأة في المجتمع وتشمل هذه الجهود توفير برامج تمكين اقتصادي وثقافي وصحي واجتماعي للنساء في القرية واحتفظت هذه القرية بالمزيد من النساء للقيام بأنشطة مختلفة تشمل تقديم المساعدة في تطوير ورعاية المجتمع المحلي ويتم توفير برامج التمويل والقروض للسيدات المعيلات بدون فوائد خلال فترة السماح، إلى جانب التركيز على تعزيز ريادة الأعمال المنزلية. بفضل الدعم والجهود المستمرة، تسعى قرية السماحة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة النساء في المجتمع فتعتبر هذه القرية مثالا حيا على كيفية تمكين المرأة وتمثل قصة نجاح للسيدات المصريات اللاتي يتحدثن عن القدرة على التحكم في مصيرهن والمشاركة الفعالة في تطوير المجتمع.