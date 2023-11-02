شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة ستحدث لجسمك.. لن تصدق ما سيحدث لك عند تناول القهوة بكثرة يومياً؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القهوة من المشروبات المفضلة لدى الكثير من الناس حول العالم، فهي تتمتع بطعم لذيذ وفوائد صحية عديدة، مثل تحسين اليقظة والتركيز وزيادة الطاقة، ومع ذلك، فإن شرب القهوة بكثرة يمكن أن يسبب بعض الأضرار الصحية، خاصةً إذا كان الشخص يعاني من بعض الحالات الصحية المزمنة.

ماذا سيحدث عند تناولك القهوة بكثرة يومياً؟

القهوة هي أحد أكثر المشروبات استهلاكًا في العالم، حيث يشربها ملايين الأشخاص كل يوم، وتحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهي مادة منبهة يمكن أن تحسن اليقظة والتركيز وزيادة الطاقة، ومع ذلك، فإن الإفراط في شرب القهوة يمكن أن يسبب بعض الأضرار الصحية، مثل:

الأرق: الكافيين يمكن أن يبقى في الجسم لمدة تصل إلى 12 ساعة، مما قد يؤدي إلى الأرق لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية الكافيين.

القلق والتوتر: الكافيين يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، مما قد يؤدي إلى القلق والتوتر.

مشاكل في الجهاز الهضمي: الكافيين يمكن أن يسبب اضطرابات في المعدة والأمعاء، مثل الإسهال والغثيان.

مشاكل في القلب والأوعية الدموية: الإفراط في شرب القهوة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية.

مشاكل في الخصوبة: الكافيين قد يؤثر على الخصوبة لدى النساء، حيث قد يقلل من جودة البويضات.

مشاكل في الحمل: الإفراط في شرب القهوة أثناء الحمل قد يزيد من خطر الإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة.





نصائح لتقليل أضرار شرب القهوة

هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل أضرار شرب القهوة، مثل:

تحديد الحد الأقصى لاستهلاك القهوة: يوصى للبالغين الأصحاء بتناول ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا، أي ما يعادل حوالي 4 أكواب من القهوة.

تجنب شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم: قد يؤدي شرب القهوة في وقت متأخر من اليوم إلى الأرق.

اختيار أنواع القهوة التي تحتوي على نسبة أقل من الكافيين: هناك بعض أنواع القهوة، مثل القهوة الخضراء والقهوة المقطرة، تحتوي على نسبة أقل من الكافيين.

تجنب شرب القهوة إذا كنت تعاني من بعض الحالات الصحية المزمنة: قد يكون شرب القهوة مضرًا للأشخاص الذين يعانون من بعض الحالات الصحية المزمنة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.حية.