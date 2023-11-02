طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة والطريقة بطعم حلو جداً لا يقاوم

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - كيكة البسبوسة من الحلويات الشرقية الشهيرة التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم العربي، فهي حلوى لذيذة وسهلة التحضير، كما أنها مناسبة لمختلف المناسبات. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة عمل كيكة البسبوسة بخطوات بسيطة وسهلة. المقادير: كوب سميد

كوب سكر

نصف كوب جوز هند مبشور

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

بيضة

نصف كوب زيت

نصف كوب حليب

ملعقة صغيرة فانيليا في وعاء كبير، اخلطي السميد، السكر، جوز الهند، البيكنج باودر، والملح. في وعاء آخر، اخفقي البيض، الزيت، الحليب، والفانيلا حتى تتجانس المكونات. أضيفي خليط البيض إلى خليط السميد وقلبي حتى تمتزج المكونات جيدًا. ادهني صينية فرن بالزيت أو الزبدة ثم صبي خليط الكيك فيها. اخبزي الكيك في فرن محمى على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-40 دقيقة، أو حتى ينضج. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه ليبرد قليلًا. قدمي الكيك مع الشربات أو العسل. استخدمي سميد خشن للحصول على كيكة أكثر كثافة.

لا تبالغي في خفق خليط الكيك حتى لا تصبح الكيك ثقيلة.

لا تتركي الكيك في الفرن أكثر من اللازم حتى لا تحترق. المقادير: كوب سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

رشة فانيليا في قدر على نار متوسطة، ضعي السكر والماء وقلبي حتى يذوب السكر. أضيفي عصير الليمون والفانيليا وقلبي جيدًا. اتركي الشربات على نار هادئة لمدة 10 دقائق، أو حتى يصبح قوامه ثقيلًا. قدمي كيكة البسبوسة مع الشربات أو العسل حسب الرغبة، واستمتعي بطعمها اللذيذ..

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