شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد عقم دام 15 سنه.. مواطن سعودي استخدم هذا البهار وبعدها حصلت المعجزة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد العقم، وعدم القدرة على اإلنجاب من المشاكل التي تؤرق حياة الكثير من األزواج حول العالم، ويتراوح عدد األزواج الذين يصابون بالعقم بين الـ 10-%15 %من األزواج، بين جيل 18-45 ،بحسب ما كشفته الدراسات.

ويمكن لمعظم األزواج أن يصلوا إلى الحمل واإلنجاب، بعد استعمال العالجات الحديثة والتكنولوجية المتوفرة اليوم، لكن هناك البعض من األزواج يفشلون في الحمل واإلنجاب فيلجأون للطب البديل، والبحث عن خلطات طبيعية ووصفات شعبية لحل مشكلة العقم التي يعانون منها.

ومحور حديثنا اليوم حول احد الحاالت التي ظلت لمايقارب 13 عام بعد الزواج، وهم يبحثون عن حل لمشكلتهم في عدم اإلنجاب، وبعد 13 عام من البحث،نجحو أخيرا في تحقيق حلمهم ورزقهم اهلل بطفلين.

أبو يوسف، سعودي الجنسية، من منطقة جازان جنوب المملكة، تزوج قبل 13 سنة من إبنة عمه، وكان حلمه أن يرزقهم اهلل بولد بعد عام من الزواج، لكن مشيئة اهلل أرادت غير ذلك، ومر العام األول والعام الثاني والثالث، وثم العام الرابع وأبو يوسف يتنقل في مستشفيات المملكة بحثا عن العالج، ولكن بدون فائدة.

وبعد خمسة أعوام من الزواج، قرر ابو يوسف أن يسافر خارج السعودية مع زوجته للبحث عن حال لمشكلتهم التي كدرت حياتهم وسرقت البسمة من شفاههم، وكانت المانيا هي وجهة ابو يوسف وزوجته، حيث ظلو فيها اربعة أشهر يتنقلون بين افضل المستشفيات، وعيادات أشهر األطباء، وعادو بعد ذلك إلى بالدهم يحملون أكياس األدوية ويحدوهم األمل بأن تنحل مشكلتهم ويرزقهم اهلل حتى بطفل واحد يملئ حياتهم، ولكن هذه المحاولة فشلت هي األخرى في تحقيق حلم ابو يوسف وزوجته.

استسلم ابو يوسف للقدر، ورضي بما كتبه اهلل له، وتوقف عن عن زيارة المستشفيات واستخدام العالجات، وعاش مع زوجته مايقارب 13 عام، حتى انهم نسو الحمل واإلنجاب ولم يعد ذلك يعنيهم من قريب او بعيد.

وفي ذات مساء، واثناء عودة ابو يوسف من العمل إلى البيت، توقف في منتصف الطريق ودخل إلى أحد محالت العطارة لشراء بعض الكماليات، وهناك تغيرت حياته عندما وجد شخص يتحدث مع العطار عن فوائد "القرنفل" لعالج العقم وتعزيز فرص الحمل واإلنجاب.

عاد األمل ألبو يوسف من جديد، وقال في نفسه لنجرب ولن نخسر شيء، وتوجه إلى ذلك الشخص وأخذ منه تفاصيل وصفة القرنفل، وعاد إلى منزله حامال البشرى لزوجته بأن فرصة الحمل واإلنجاب مازالت موجودة.

إستخدم أبو يوسف وزوجته الوصفة لمدة، 15 يوم فقط، حسبما وصفها لهم ذالك الشخص الحكيم، وبعد ذلك توجهو إلى أحد المستشفيات لعمل الفحوصات، وهناك كانت المفاجأة، حيث كانت الزوجة حامل في أيامها األولى، وبحمداهلل وضعت مولودها األول الذي أسموه يوسف، ورزقهم اهلل بعده بولد وبنت أيضا.

وبعد أن قرأت عزيزي الزائر قصة أخونا أبو يوسف، إليك األن طريقة تحضير وإستخدام هذه الوصفة التي ستغير حياتك بإذن اهلل.

طريقة التحضير واإلستخدام: نأخذ عشر حبات من القرنفل، ونضعهم في كوب ماء مغلي أو ماء معدني، حيث يكون الكوب محكم اإلغالق، ونتركه من الليل حتى الصباح، حيث تكون فوائد القرنفل قد امتزجت مع الماء، وفي الصباح نقوم بتنقية الماء من القرنفل، ونشرب كوب واحد على الريق، ونكرر ذلك لمدة 15 يوم.

يستخدم منقوع القرنفل للنساء والرجال، حيث يتناول كل واحد منهم كوب في اليوم.

ولألشخاص الذين يعانون من الضغط، يفضل إضافة ملعقة من العسل األصلي للمنقوع قبل تناوله.

معلومات عامه عن القرنفل القرنفل Aromaticum Syzygium, CLOVE هو نبات من عائلة Myrtaceae ،وهو من أشهر وأقدم أنواع التوابل، وهو عبارة عن براعم زهور صغيرة ذات لون بني محمر من شجرة استوائية دائمة الخضرة، وموطنه األصلي يعود ألجزاء من آسيا وأمريكا الجنوبية،وتعتبر إندونيسيا أكبر دولة منتجة للقرنفل في العالم.

يستخدم القرنفل في الطب البديل منذ القدم لحل بعض المشاكل الجنسية، كما ويستخدم كعامل مساعد لعالج سرعة القذف، كما ويمكن دمجه مع مكونات ومستخلصات أخرى ووضعه على الجلد الخارجي للقضيب قبل الجماع.

أبرز فوائد القرنفل للرجال 1 .

رفع مستويات هرمون التستوستيرون: يمكن أن يساعد تناول كمية صغيرة من القرنفل في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون، وبالتالي يعد القرنفل منشط جنسي طبيعي، ويعزز قوة االنتصاب لدى الرجل.

2 .المساهمة في عالج سرعة القذف: أحد فوائد القرنفل للرجال أنه يساهم في عالج سرعة القذف، ويكون ذلك بمزجه مع بعض المكونات األخرى ووضعه على القضيب من الخارج قبل ممارسة الجماع.

يفضل القيام بهذا اإلجراء قبل ساعة واحدة من ممارسة العالقة الحميمة، وغسل القضيب قبل الجماع.

مبدأ عمل القرنفل في هذه الفائدة قائم على تخدير العضو الذكري مما يقلل من شعوره، وبالتالي يحد من سرعة القذف.

3 .تعزيز الصحة الجنسية: يمكن استخدام القرنفل في عالج االضطرابات الجنسية لدى الرجل وزيادة النشاط الجنسي، وقدرته على تحقيق االنتصاب بصورة أفضل، والسبب في ذلك مستخلص اإليثانول )Ethanol )الموجود بنسبة 50 %من القرنفل.

دراسات علمية حول فوائد القرنفل للجنس أوضحت دراسة أجريت عام 2017م لمجموعة من الباحثين في تايلند "أن القرنفل من النباتات الطبية المستخدمة في العالجات الطبيعية للضعف الجنسي، باإلضافة لدوره المثير للشهوة الجنسية".

وأثببت دراسة أخرى أجريت عام 2016م لمجموعة من الباحثين في الهند أن برعم زهور القرنفل يمكن أن يستخدم لعالج العديد من اإلضطرابات الجنسية، وقد بينت الدراسة اآلتي: تم إعطاء مجموعة من الفئران مستخلص القرنفل في ثالث جرعات )15 مجم، 30 مجم، 60 مجم/ كجم( لدورة واحدة للحيوانات المنوية 35 يوًما.

وكانت النتائج كالتالي: أدت الجرعة المنخفضة 15 مجم من مستخلص القرنفل إلى: - زيادة مستوى هرمون التستوستيرون في الدم.

- زيادة نشاط هيدروكسيستيرويد الخصية )HSD - .)تحسين حركة وتشكل الحيوانات المنوية. - زيادة النشاط اإلفرازي للبربخ والحويصلة المنوية.

بينما أثرت الجرعات العالية 30 و60 مجم من مستخلص القرنفل سلًبا على الخصائص المذكورة أعاله، باإلضافة للتأثير سلًبا على اإلنتاج اليومي للحيوانات المنوية، وعلى أنسجة الخصية.

وبينت الدراسة "أن مستخلص القرنفل قد يحسن من الصحة الجنسية ويحد من المشاكل الجنسية عند الجرعات المنخفضة، بينما الجرعات العالية قد تؤثر سلًبا على وظائف األعضاء التناسلية".

كما أوضحت الدراسة أن القرنفل قد يساعد بتعزيز وظائف األعضاء التناسلية والحد من المشاكل الجنسية عند الجرعات المنخفضة، لكن مع ذلك هناك حاجة للمزيد من الدراسات إلثبات ذلك.

محاذير استخدام القرنفل إن فوائد القرنفل للرجال ال تعني عدم وجود بعض األضرار، حيث يمكن أن يتسبب القرنفل في بعض االثار الجانبية، ولذلك يجب التوقف عن تناوله واالتصال بالطبيب في حالة ظهور أي من األعراض االتية بعد تناوله: - صعوبة التنفس. - تورم في الوجه والشفتين أو اللسان. - التهاب في الحلق. - ألم عضلي. - تنميل في األطراف. - ألم في المعدة. - غثيان وقيء. - زيادة معدل ضربات القلب. - الدوخة والدوار. - التعب الشديد. - فقدان الشهية. - بول بلون داكن. - براز داكن اللون. - اصفرار الجلد أو العينين

أما أضرار القرنفل عند تطبيقه موضعًيا على الجلد فتتمثل بما يأتي: - مشكالت في االنتصاب. - مشكلة في الحصول على هزة الجماع بسبب تأخر القذف بشكل مبالغ به. - حكة. - الطفح الجلدي. - ألم. - حرقة في الجلد..