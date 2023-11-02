شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل وهام لخطباء المساجد في السعودية حول موضوع خطبة الجمعة غدا.. يتعلق بغزة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة 19 / 4 / 1445هـ لحث المصلين على المشاركة في هذه الحملة المباركة عبر منصة “ساهم”.

‏وفي التفاصيل، نشر حساب وزارة الشؤون الإسلامية عبر حسابه الرسمي بموقع إكس :” بناءً على التوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق حملة شعبية عبر منصة “ساهم” التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة”.

وتابع :” وعليه فقد وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة يوم غدٍ الجمعة 19 / 4 / 1445هـ لحث المصلين على المشاركة في هذه الحملة المباركة عبر منصة “ساهم”، وبيان الفضل الكبير الذي يناله المتصدق في الدنيا والآخرة بالأدلة من الكتاب والسنة المطهرة.

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