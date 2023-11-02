شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا لتساقط الشعر.. إليك وصفة الثوم الجبارة لتقوية الشعر وتطويله خلال 10 أيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتعدد الأسباب المؤدية إلى فقدان وتساقط الشعر وهي إفراز هرمون الذكورة بشكل زائد وكبير، والوراثة التي تلعب دوراً كبيراً في فقدان الشعر، بالإضافة إلى التقدم في السن الذي يزيد من تساقط الشعر.

ويعتبر الثوم من أهمّ العلاجات الفعّالة في علاج الشعر وذلك بفضل الأسباب الآتية : – يحتوي الثوم على مادة الأليسين والتي تحتوي على مركب كبريتي مفيد للشعر، الذي بدوره يحافظ على نعومة وتركيب الشعر. – المعادن المفيدة في الثوم كالكالسيوم والزنك، تساعد على نموّ الشعر بشكل فعّال.

– يقضي الثوم على الجراثيم والبكتيريا التي تدخل إلى الشعر. -يحتوي الثوم على فيتامينات هامّة لصحّة الشعر مثل فيتامين B1، وفيتامين B6، بالإضافة إلى فيتامين ج.