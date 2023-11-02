شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 86 عاما.. السعودية تعتمد التاريخ الميلادي في جميع الاجراءات الحكومية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقر السعودية، احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي، عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري.

جاء ذلك في قرار لمجلس الوزراء السعودي الثلاثاء، لافتا إلى المرافقة على أو اعتماد التقويم الميلادي، عدا ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.

#مجلس_الوزراء: الموافقة على أن يكون احتساب المدد في جميع الإجراءات والتعاملات الرسمية على أساس التاريخ الميلادي, عدا ما كان مرتبطاً بأحكام الشريعة الإسلامية المبني فيها احتساب المدد على التاريخ الهجري, أو ما يرد النص صراحة على احتساب مدته على أساس التاريخ الهجري.#واس pic.twitter.com/gCkdVmyDd9

— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 31, 2023

وفي 2016، بدأت السعودية الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من التقويم الهجري في معاملاتها وصرف رواتب الموظفين، تطبيقا لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي آنذاك.

وبهذا تنهي السعودية الاعتماد على التقويم الهجري والذي استمر طيلة 86 عاما لأسباب اقتصادية، حسب الخبراء.

والسنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية 11 يوما تقريبا، أي ما يزيد على ثلث شهر، وهو ما يساوي أكثر من شهر كل 3 سنوات.