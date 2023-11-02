شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تجديد الجواز من السفارات السعودية في الخارج؟.. الجوازات تجيب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تجديد جواز السفر من خارج المملكة، وهل يمكن تجديده من السفارات السعودية في الخارج أم لا، حيث تتيح الجوازات إمكانية تجديد جواز السفر إلكترونيا عبر منصة أبشر.

تجديد جواز السفر من السفارات السعودية

وأوضحت الجوازات، ردا على استفسار أحد المواطنين بشأن تجديد جواز السفر من السفارات السعودية في الخارج، أن فيما يخص تجديد جواز السفر التعليمات تشترط وجود المستفيد داخل المملكة لتتمكن من إتمام الإجراء، موضحة أنه يمكن التواصل مع ممثلية المملكة في بلد الإقامة للإفادة.

وعليكم السلام، فيما يخص تجديد جواز السفر التعليمات تشترط وجود المستفيد داخل المملكة لتتمكن من إتمام الإجراء، ويرجى التواصل مع ممثلية المملكة في بلد الإقامة لإفادتك. نسعد بك

— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) November 2, 2023

تجديد جواز السفر أبشر

وجاءت خطوات تجديد جواز السفر الإلكتروني، تشمل بعض الإجراءات التي تتيح تمكين المواطنين السعوديين من عمر 21 عاماً فأكثر من تجديد جواز السفر إلكترونياً، عبر الخطوات التالية:

سداد رسوم الجواز.

الدخول إلى منصة أبشر من هنا.

اختیار خدمات من خدماتي.

اختيار الجوازات.

تجديد الجواز الإلكتروني.

طلب تجديد جواز.

تحديد مدة الجواز.

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار عنوان تسلم الجواز.

الإقرار بصحة المعلومات المسجلة.

سداد رسوم توصيل الجواز.

أبشر تجديد الجواز

وحددت منصة أبشر شروط تجديد الجواز والتي تشمل:

وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.

سداد رسوم تجديد الجواز.

سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.

وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.

تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أتناء طلب التجديد.

يمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاما فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عاما.

يمكن تجديد الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عاما.

إذا كان عمر صاحب الجواز 21 عاما أو أكبر يمكن اختيار مدة الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات.

يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عام.

رسوم تجديد جواز السفر 5 سنوات

وحددت رسوم تجديد جواز السفر بقيمة 300 ريال لمدة (5) سنوات صلاحية عن كل جواز، تسدد إما عن طريق نظام المدفوعات الحكومية على منصة أبشر، أو عبر نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك السعودية.

وأوضحت الجوازات أنه بعد تجديد جواز السفر عبر أبشر، يتوجب على المستفيد مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز، موضحة أنه يجب التأكد من العنوان، حيث سيتم إيصال الجواز إلى العنوان المسجل لك في منصة أبشر .

تجديد الجواز 10 سنوات

وأوضحت الجوازات أن رسوم تجديد جواز السفر 300 ريال لخمس سنوات، 600 ريال لعشر سنوات، موضحة أن العشر سنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.

وأكدت الجوازات أن عملية إصدار أو تجديد الجواز للزوجة والأبناء ممن هم أكبر من (21) سنة ستكون عبر حساباتهم الخاصة في منصة أبشر، وسيتم إيصال الجوازات الجديدة أو المجددة عن طريق الناقل البريدي إلى العنوان الوطني المسجل في المنصة