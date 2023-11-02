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عدن - ياسمين التهامي - "صور" جواهر الكويتية ...رحلت اليوم بعد صراع 4 سنوات مع السرطان ...سيرة كفاح وتفاصيل حباة

رحلت عن عالمنا مساء اليوم الأربعاء 1 نوفمبر الفنانة جواهر الكويتية عن عمر ناهز الـ 45 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن خبر وفاة جواهر الكويتية الإعلامية مي العيدان التي كتبت عبر "فيسبوك": "انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية".



وأضافت: "اسمها الحقيقي منال المسفر، وتوفيت عن عمر 45 عاما، بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته".



وعلى مدار الفترة الماضية عانت الفنانة الكويتية من سرطان المعدة الذي انتقل إلى الكبد واحتاج إلى التدخل الجراحي لوقف النزيف، وحول هذا الأمر قالت "هذه العملية الخامسة لأن أنا أعاني من سرطان المعدة، واللهم لا اعتراض الحمد لله على كل حال، والحين أنا ناطرة نتائج التحاليل ليشوفوا النزيف وقف ولا ما وقف".