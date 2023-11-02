شكرا لقرائتكم خبر عن انظر معي للمعجزة الحقيقه تحدث الي فتاه سعوديه قررت شرب ماء الكركم لمدة أسبوع النتيجة مذهلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت إحدى خبيرات التغذية في السعودية استخدام ماء يحتوي على الكركم في تجربة فريدة امتدت على أسبوع واحد، وحصلت على إثر هذا على نتيجة مذهلة، وإليك ما حصل لجسمها عندما شربت ماء الكركم لـ7 أيام متواصلة.

تجربة ماء الكركم في كتابها “أسرار التوازن الأنثوي” الذي أصدرته في شهر شباط فبراير 2020 شرحت فاليري إيسبيناس، الخبيرة في مجال التغذية، فوائد الكركم المذهلة، وكتبت: “يعتبر مصدراً مهماً لمضادات الأكسدة بفضل احتوائه على الفلافونويدات والكركمين”.

وأضافت: “وتساعد هذه المواد على الحد من حدوث الالتهابات وعلى تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي”. كما شددت على أن الكركم غني بالحديد وأن هذا يعود بفائدة كبيرة جداً على الدم وعلى وظائف الخلايا، فضلاً عن أنه يمنح الجسم الكثير من الطاقة.

ولهذا قررت محررة موقع “بوب شوغار” جينا فلوريو خوض تجربة فريدة من نوعها من خلال جعل استهلاك الكركم جزءًا لا يتجزأ من روتينها اليومي. وهكذا قامت بتحضير وصفة من خلال مزج ملعقة وسط من الكركم المطحون مع ملعقة وسط من بودرة الفلفل الأسود وعصير نصف حبة ليمون وكوب من ماء جوز الهند.

وبدأت بشرب هذا المزيج مرة يومياً وفي منتصف الأسبوع باتت تشعر بالتغييرات على مستوى المرور المعوي لديها حيث تحسنت عملية الهضم. كما استعادت الكثير من طاقتها وأصبحت تشعر بأن جسمها خفيف وخال من السموم.

وذكرت في كتاب لها أن تناول ماء الكركم ساعدها على أن تصبح أكبر نشاطاً أثناء ممارسة التمارين الرياضية وخلّصها من تشنج العضلات. وذكرت في الكتاب أيضاً أن الكركم يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات مذهلة. وبعدما شربت ماءه لمدة أسبوع دعت قارئاتها إلى اتباع هذه الطريقة أيضاً