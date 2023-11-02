شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بقرار جريء ومفاجئ.. المملكة العربية السعودية توجه ضربة قوية ومدوية لأحد أشهر نجوم كرة القدم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات خاصة بالغرامات والمخالفات للجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين وبطولة كأس الملك. وتهدف هذه القرارات إلى فرض الانضباط والقوانين في المباريات.

تغريم مدرب النصر لويس كاسترو

قررت اللجنة تغريم مدرب النصر لويس كاسترو مبلغ 20 ألف ريال بسبب عدم ارتدائه البطاقة التعريفية في مباراة النصر والأهلي. يعتبر هذا القرار إجراء صارم يهدف إلى تطبيق القوانين وضمان احترام الأندية للتعليمات.

تغريم نادي الفيصلي

قررت اللجنة تغريم نادي الفيصلي مبلغ 7500 ريال بسبب تأخر إداري الفريق الأول لكرة القدم في تسليم قائمة الأسماء قبل بدء مواجهة الفيصلي والطائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. يهدف هذا القرار إلى تشديد الانضباط الإداري في الأندية وتفادي تأخيرات غير مبررة.

ضربة موجعة وقاسية للنصر

توجهت اللجنة بضربة موجعة وقاسية ضد فريق النصر بسبب مخالفاته. هذا القرار الصارم صدم الجميع ويعكس حزم اللجنة في تطبيق العقوبات. يجب على الأندية الالتزام بالقوانين والتعليمات لضمان نزاهة المنافسة واحترام اللعب النظيف..