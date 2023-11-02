شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استشاري سعودي ينصح السعوديين بعدم نقل ملكية منازلهم لزوجاتهم.. ويصعق الجميع بالسبب... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذر الاستشاري النفسي الدكتور عبد العزيز الدواس الأزواج من كتابة المنزل باسم زوجاتهم، حيث روى قصة زوج كتب منزله باسم زوجته، وبعد وفاته تزوجت الزوجة من رجل آخر، وفيما بعد توفيت هي الأخرى، والآن يطالب الزوج الأخير أبناء الزوج الأول بميراثه في منزلها.

وأشار الدكتور الدواس إلى حالة أخرى حدثت لرجل كتب منزله باسم زوجته، ثم طلبت الطلاق منه، وبعد الطلاق قالت له "خذ أولادك".

وتعرض مواطن سعودي في الحالة الثالثة لغدر زوجته التي كتب كل ما يملك باسمها، وجعلته يعيش في الشوارع.

وقدم الدكتور الدواس نصيحة للأزواج، حيث قال: "إذا كان لديك بنات، فعليك كتابة المنزل باسم الوقف، وإذا كان لديك ورثة يمكنك كتابة جزء لها، ولكن لا تكتب المنزل باسم زوجتك، حيث شهدنا بعض الحالات التي تسببت فيها البكاء وضياع الأبناء"..