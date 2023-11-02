منظمة حقوقية تدين استمرار مليشيا الحوثي محاكمة "فاطمة العرولي"

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت منظمة "دي يمنت" للحقوق والحريات، اليوم الخميس، استمرار مليشيا الحوثي محاكمة فاطمة صالح العرولي بعد اعتقالها تعسفيًا خلافًا للقانون قبل عدة أشهر في أمانة العاصمة، وإخفائها قسريًا منذ تاريخ اعتقالها تعسفيًا، ومنع أحد من زيارتها أو التواصل معها.

جاءت الإدانة في بيان، قالت فيه: "إنّ هذه المحاكمة غير القانونية من محكمه ليس لها أي ولاية قضائية هي جريمه أخرى مستمرة بحق فاطمة العرولي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تعرضت لها".

وطالبت "المنظمة" في البيان، بسرعة الإفراج عنها خصوصًا وأنّ حالتها الصحية في تدهور كبير حسب إفادة اقاربها.

وحملت "دي يمنت" في البيان، جماعة الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي تعرضت لها الضحية وأسرتها.

ودعت "المنظمة" جميع المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ولجنة الخبراء الأممين، إلى إدانة هذه الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها المواطنين في صنعاء، من قبل مليشيا الحوثي والعمل على سرعة وقفها ومعاقبة المسؤولين عنها.