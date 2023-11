ذا إنترسبت: كيف يثير الوجود العسكري الأمريكي السري باليمن شبح تعميق صراع أوسع؟

المنامة - ياسر ابراهيم - قال موقع ذا إنترسبت الأمريكي "إذا امتدت الحرب بين إسرائيل وحماس إلى اليمن، فإن قوات العمليات الخاصة الأمريكية المتمركزة هناك يمكن أن تخلق تعقيدات جيوسياسية".



ووفق تقرير الموقع الأمريكي «The Intercept» - ترجمة "يمن شباب نت"، "في الوقت الذي تهدد فيه الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بالانجراف نحو اليمن، فإن الوجود العسكري الأمريكي القليل على الأرض في البلد الذي مزقته الحرب يثير شبح تعميق المشاركة الأمريكية في الصراع".



ويوم الاثنين، أطلق المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن صواريخ باليستية وصواريخ كروز على إسرائيل. ويمثل استخدام الصواريخ الباليستية تصعيدًا كبيرًا يهدد بإشعال حرب إقليمية - مع تمركز القوات الأمريكية في مكان قريب.



وقالت تريتا بارسي، نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة كوينزي "إن أفضل استراتيجية لتجنب الانجرار إلى حرب أخرى في الشرق الأوسط هي عدم وجود قوات بلا داع في المنطقة في المقام الأول - وإعادة أولئك الموجودين هناك الآن إلى الوطن".



وأضافت "بأن وجودهم هناك لا يجعل أمريكا أكثر أمنا، بل إنه يعرض أمريكا أكثر لخطر حرب أخرى في الشرق الأوسط”.



على الرغم من أن حجم بصمة العمليات الخاصة الأمريكية داخل اليمن قد تأرجح بين زيادة ونقصان - حيث الولايات المتحدة في حالة حرب هناك منذ عام 2000 - فقد كشف البيت الأبيض في يونيو/ حزيران أن الولايات المتحدة تحتفظ بقوات "قتالية" في اليمن.



"يتم نشر أفراد عسكريين أمريكيين في اليمن للقيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم داعش"، هذا ما كشفه البيت الأبيض في جزء لم يتم الإبلاغ عنه سابقًا من أحدث تقرير له عن صلاحيات الحرب إلى الكونجرس.



ولم يتم إدراج الحوثيين كهدف رسمي لمهمة القوات الخاصة الأمريكية في اليمن، لكن البنتاغون استخدم سلطاته في الحرب على تنظيم داعش لضرب الجماعات المدعومة من إيران في أماكن أخرى.



وفي الأسبوع الماضي، قصفت الولايات المتحدة منشأتين مرتبطتين بالميليشيات المدعومة من إيران في سوريا ردا على الهجمات على المنشآت الأمريكية في المنطقة من قبل الجماعات المسلحة المدعومة من إيران.



ومع ذلك، حذر المحللون من اعتبار الضربة الحوثية جزءًا من حملة إيرانية أوسع دون أي دليل.



وقال بول بيلار، وهو زميل كبير غير مقيم في مركز الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون، لموقع The Intercept: "يجب على المرء أن يكون حذراً بشأن تفسير الهجوم الصاروخي كجزء من استراتيجية كبرى لمحور المقاومة الذي تقوده إيران".



وأضاف "الحوثيون، على الرغم من الدعم المادي من إيران، يتخذون قراراتهم الخاصة: ربما أكبر تحرك لهم في الحرب في اليمن - الاستيلاء على العاصمة صنعاء - يقال إنهم اتخذوه ضد نصيحة الإيرانيين".



برر الرئيس جو بايدن الضربات الأمريكية على أهداف سورية باعتبارها استراتيجية ردع، لكن بعض المراقبين يقولون إن أي ردع سيتم تقويضه من خلال حقيقة أن الوجود العسكري الإقليمي الضخم للولايات المتحدة يوفر مجموعة من الأهداف المتاحة.



وقالت بارسي من معهد كوينزي: "يعتقد بايدن أن القوات الأمريكية الحالية والجديدة في المنطقة تعمل بمثابة رادع ضد الهجمات التي تشنها إيران أو حلفاؤها". "ولكن بدلاً من ردع هذه الجهات الفاعلة، في كثير من الأحيان تكون القوات الأمريكية بمثابة "البط" الذي يوفر للحوثيين أو الميليشيات العراقية المزيد من الأهداف".



وحتى المشرعون الذين لا يريدون المزيد من الحرب في الشرق الأوسط سيضطرون إلى الضغط من أجل القيام بعمل عسكري إذا تعرضت هذه القوات للهجوم.



ويخوض اليمن حرباً أهلية وحشية منذ عام 2014، مع جماعة الحوثيين المتمردة في الشمال بدعم من إيران وحكومة في المنفى بدعم من الولايات المتحدة وتحالف جيران اليمن، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.





تتم مراقبة العمليات الأمريكية في اليمن من قبل قيادة العمليات الخاصة المركزية - أو SOCCENT FWD اليمن - والتي يتم اختصارها عادة باسم SFY - وهي عنصر متقدم من قيادة العمليات الخاصة ومقرها تامبا والتي تشرف على حملة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط، من باكستان إلى مصر.



في حين أن وزارة الدفاع لم تعترف رسميًا أبدًا بـوجود SOCCENT FWD اليمن أو مهمتها - والتي يتم الإبلاغ عنها هنا لأول مرة - فإنه يمكن استخلاص أدلة على وجودها وأهدافها من مراجع متفرقة، إلى جانب التفاصيل المقدمة إلى موقع The Intercept من قبل ضابط عسكري.



وقال ضابط عسكري كبير خدم في تلك القوات السرية SFY، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث علنًا، لموقع The Intercept إنه خلال بداية إدارة ترامب، أشرف على خطط لتدريب قوة قبلية يمنية قوامها 300 شخص من أجل شن هجمات ضمن حرب غير تقليدية طويلة المدى وعمليات لمكافحة الإرهاب.



في عام 2015، قدم قائد سابق في قوات SFY، النقيب روبرت أ. نيوسون، الذي كان آنذاك جنديًا في البحرية، رواية مماثلة في مقابلة مع مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت العسكرية . فبعد أن خدم في قوات SFY حتى عام 2012، قال نيوسون إن القوات هناك "قامت بتدريب وتقديم المشورة للشركاء اليمنيين"، وبصورة أكثر غموضًا، أنهم "متجذرون بعمق داخل السفارة وأنشطتها".

ومنذ ذلك الحين، أُغلقت السفارة الأمريكية الرئيسية في صنعاء وسط فوضى الحرب الأهلية اليمنية.