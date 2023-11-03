شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه خطير جدا هذا مايحدث لجسمك بعد أكل مخ الخروف والبقر؟؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرار لجميع الزوار والمقيمين في الامارات مغادره اراضيها فورا في الحال !! 7دول عربية ستنهار عُملاتها قريبا ولن يكون لها أي قيمة نقدية وخبراء مصرفيون يحذرون منها (الأسماء) صدمة للملايين.. ما هو جمع كلمة "انسان" في اللغة العربية؟.. إجابة السؤال ستدهشك ودعاً للسكري.. بذور متوفرة بكل مطبخ يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى من الكليتين!! خلطة سحرية تصنع المعجزات .. يبحث عنها الجميع 5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم!! عمال نظافة بالسعودية مافعلوه يشيب له الراس.. كاميرا مراقبة توثق هذا التصرف الصادم يقلل من تركيز الجلوكوز ويخفض نسبة السكر في الدم شراب طبيعي يفضل تناوله على الريق.. تعرف عليه

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