شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سم قاتل وزارة الصحة السعودية تطلق تحذيراً مهماً للمواطنين من عدم شرب هذه المياه.. تجنبها حالا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حذرت شركة مياه الشرب في مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من نوع من المياه المخالفة التي يتم استخدامها كمياه نقية لبيعها على المواطنين والمقيمين، وإيهامهم بأنها مياه تصدر وتعتمد من شركة المياه.

ماهي مياه الصهاريج المعتمدة في تعتمد في تعبئتها على آبار ذات ملكية خاصة لا تقع ضمن مسؤوليات شركة المياه.

لا تعود ملكية الصهاريج للمتعهد الخاص بمحطات التعبئة المعتمدة نسبة الملوحة في مياه الشرب في وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية أن نسبة الملوحة في مياه الشرب هي 574.

في وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية أن نسبة الملوحة في مياه الشرب هي 57 مصادر وموارد المياه في المملكة العربية السعود تعتمد المملكة العربية السعودية على ثلاث موارد أساسية للحصول على المياه، وهي المياه الجوفية ومياه البحر المحلاة والمياه التي تم إعادة تدويرها التي تستخدم عادة في توليد الطاقة وهي إلى ذلك تعتمد على المياه السطحية الموجودة على سطح الأرض مثل مياه البحر والوديان والعيون والسدو.

وفقًا للتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، فإن استهلاك مياه الشرب في المملكة العربية السعودية قد ارتفع في عام 2019 إلى 3493 مليون متر مكعب، بزيادة قدرها 2٪ مقارنةً بعام 2018. وتشير الإحصائيات إلى أن المياه المحلاة شكلت 65٪ من إجمالي المياه الموزعة، بما يعادل حوالي 2.26 مليار متر مكعب، في حين شكلت المياه الجوفية 35٪ من إجمالي المياه الموزعة، وهو ما يعادل حوالي 1.24 مليار متر مك ومن بين أفضل أنواع المياه المعبأة المعتمدة في المملكة العربية السعودية، تعد مياه نقي ومياه نوفا ومياه العين ومياه الهدا من الخيارات الشهيرة والموثوق بها. تأسست شركة نقي في عام 2014، وتهدف إلى توفير مياه شرب نقية وذات جودة عالية. تمنح شركة نوفا علامة الجودة من قِبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في عام 2001. أما مياه العين فهي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال مياه الشرب المعبأة منذ عام 2004، وتتميز بتوازنها المثالي للمعادن الصحية. أخيرًا، تعتبر مياه الهدا أيضًا من أفضل أنواع المياه المعبأة المستخرجة من الآبار الجوفية النقية في المملكة.

سم قاتل وزارة الصحة السعودية تطلق تحذيراً مهماً للمواطنين من عدم شرب هذه المياه.. تجنبها حالا

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