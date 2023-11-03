الرابعة خلال شهرين.. الحكومة تدين استهداف الحوثيين لمخيمات النازحين في مأرب

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت الحكومة الشرعية، الخميس، استهداف مليشيا الحوثي لمخيمات النازحين شمالي مدينة مأرب، للمرة الرابعة خلال شهرين.

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن استهداف مليشيا الحوثي الممنهج لمخيمات النزوح يؤكد استخفافها بأرواح اليمنيين، وعدم اكتراثها بالأزمة الانسانية الأكثر تعقيدا في العالم جراء الحرب التي اشعلتها، واستهتارها بجهود ودعوات التهدئة واحلال السلام، وفق وكالة سبأ الحكومية.

وأوضح الارياني أن مليشيا الحوثي استهدفت في1 سبتمبر مخيمات (المنين القبلي، ال مسلل، حاجبه، ومستوصف شقمان) للنازحين بمحافظة مأرب، بأربعة صواريخ، بالتزامن مع وجود المبعوث الأممي في المحافظة.

وتابع، كما استهدفت في 6 اكتوبر مخيم "الميل" للنازحين شمال مدينة ‎مأرب بقصف صاروخي، بالتزامن مع زيارة المستشار العسكري للمبعوث الأممي، والفريق المرافق له، واستهدفت في 11 اكتوبر مخيم السويداء للنازحين في ‎مأرب بصاروخ "كاتيوشا" ما أدى لأضرار مادية.

وحذر الارياني من التداعيات المترتبة على هذه الهجمات التي تعرض أرواح المدنيين من النساء والأطفال للخطر، وتفاقم الأوضاع الكارثية لآلاف الاسر النازحة من مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتدفع باتجاه موجات نزوح جديدة نحو مناطق أكثر أمناً.