شكرا لقرائتكم خبر عن ماهي مواصفات سامسونج هاتف S23 اس الجديد فى السوق؟.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ماهي مواصفات سامسونج هاتف S23 اس الجديد فى السوق؟.. تعرف عليها

لقد تم الإعلان عن هواتف سامسونج من خلال المؤتمر الصحفى فى يوم 26 أكتوبر لعام 2023، وسوف يقوم هذا المؤتمر بكشف جميع المواصفات التي تخص تلك الهواتف، حيث توفر للجمهور نظرة حول قوة وأداء الأجهزة الجديدة لذلك توجد تسريبات حول هاتف سامسونج S23 ومن المتوقع أنه سوف يأتي بمميزات وإمكانيات جديدة ومتطورة تعمل على احتياج المستخدمين فى المستقبل القريب، وسوف تكون هذه التسريبات فرصة للأشخاص الذين يهتمون ويرغبون فى معرفة المزيد عن أحدث التقنيات والابتكارات.

مواصفات سامسونج هاتف S23

ينتظر الجميع فى جميع الأسواق عن إطلاق هاتف جديد من خلال شركة سامسونج وأنه من المتوقع سوف يبدأ توزيع الهاتف على المحلات التجارية خلال العام الجديد حيث قررت الشركة المنافسة داخل السوق العالمية على انعده سوف يتم تعزيز مكانتها فى العام الجديد 2024 حيث تقوم الشركة فى بداية كل عام تعمل على إصدارات جديدة من الهواتف وذلك بهدف تطوير السوق وتلبية احتياج المستهلكين، وسوف يتم الكشف عن جميع الهواتف المنتظرة من خلال المؤتمر الصحفى وسوف يتم الإعلان عن العديد من الهواتف المنافسة.

مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي

تتميز بالعديد من المواصفات والمزايا الرائعة التى تأتي هذه الهواتف بشاشة كبيرة وعالية الجودة، حيث يتميز أيضّا بمعالج قوي وذاكرة وصول عشوائية تصل إلى 12جيجا بايت، وهذا الذي يجعله قادر على. تشغيل التطبيقات والالعاب بطريقة سلسة وفعالة لذلك توفر تجربة استخدام مميزة للغاية من خلال المميزات الآتية:

تعمل على تسجيل الفيديو 4K بمعدل 30 وإطار بالثانية 1080 بكسل 30 فى إطار الثانية ومثبت الكتروني gyro-EIS.

ثم بعد ذلك وزنة 23 جرام تقريباً.

كذلك أن هذا الهاتف الجديد من شركة سامسونج يعمل يدعم شريحتين اتصال من نوع nano SIM.

كذلك أن دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل.

هذا بجانب أن هذا الهاتف يعمل بمعالج ثمانى النواة.

تعمل دقة الكاميرا الخلفية الأساسية على 200 ميجا بكسل مع التثبيت البصري، ثم بعد ذلك دقة الكاميرا الثانية 10 ميجابيكسل مع قدرة تكبير ×10 وتقريب رقمى يصل إلى ×100.

كما أن سماعات الهاتف مزودة بصوت ستيريو عالي.