شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب السعودي "الخضيري" يكشف عن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالجلطات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الدكتور فهد الخضيري عما يصيب الأشخاص الذين ذو سلوك خامل في حياته ويكثر من الجلوس والنوم أكثر مما يحتاجه الجسم.

وقال الخضيري في تغريدة بحسابه في منصة إكس: من الدراسات الصحية على الآلاف من الذين أصيبوا بالجلطة أو المعرضين لها أن معظمهم كان ذو سلوك خامل في حياته ويكثر من الجلوس والنوم أكثر مما يحتاجه الجسم.

وتابع أن البحث عزى ذلك إلى أن أقل الناس إصابة بالجلطات هم الأشخاص المتحركون بدنيًا بحيث يكون كل نصف ساعة حركة بدنية أو يقوم من النوم كل 3 ساعات مرة ويتحرك ثم يعود للنوم.