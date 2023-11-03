شكرا لقرائتكم خبر عن لمن يعاني من الكولسترول الزائد .. تعرف على تأثير تناول قطعة من ” الجوافة ” بشكل يومي على الجسم"! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لمن يعاني من الكولسترول الزائد .. تعرف على تأثير تناول قطعة من ” الجوافة ” بشكل يومي على الجسم"!