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عدن - ياسمين التهامي - الخضيري يكشف عن نوع من الخبز يخفض السكر التراكمي ويساعد على إنقاص الوزن.. ويوضح مكوناته