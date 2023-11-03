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عدن - ياسمين التهامي - اليكٍ وصفة فتاكة وخطيرة للتخلص من بق الفراش"الكتان" نهائيا من منزلك خلال وقت قصير !!

وصفة للتخلص من بق الفراش" الكتان في المنزل

هناك عدة طرق يمكن استخدامها للتخلص من النمل في المنزل بطرق طبيعية وفعالة. إليك وصفة بسيطة:



المكونات:

ماء

خل التفاح

زيت النعناع الأساسي

زيت اللافندر الأساسي

قارورة رذاذ

وصفة الخل والزيوت الطبيعية للتخلص من النمل

امزج مقدار 1/4 كوب من الماء مع 1/4 كوب من خل التفاح في القارورة برذاذ.

أضف 10 قطرات من زيت النعناع الأساسي و 10 قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

اهز الزجاجة جيدًا لضمان توزيع المكونات.

رش الخليط في المناطق التي يتواجد فيها النمل في المنزل، مثل مساراتهم ومداخلهم.

يمكن أن تساعد هذه الخلطة في صد النمل وإبعاده عن المنزل.

من الهام جداً الحفاظ على نظافة المنزل والمحافظة على عدم ترك الفتات الغذائية مكشوفة لتجنب جذب بق الفراش الكتان.