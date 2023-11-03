شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن يهودي متحول جنسياً يفاجئ رئيس امريكا بايدن ويطالب منة إيقاف الحرب علي غزة “ليس لنا الحق في فلسطين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم -

�ي عالم متشابك الأطراف، حيث السياسة تتلاقح مع قضايا التنوع والهوية، تبرز أحيانًا لحظات تشكل ملامح جديدة للنقاش العام. الحاخام المتحول الذي ظهر في مقطع فيديو خلال حملة لجمع التبرعات، لم يكتفِ بكسر الحواجز الاجتماعية المرتبطة بالهوية الجنسية فحسب، بل تعداها إلى اقتحام عرين السياسة الخارجية، مطالبًا الرئيس الأمريكي جو بايدن بموقف حازم تجاه النزاع في غزة.المشهد لم يكن تقليديًا بأي حال من الأحوال، حاخام في زي نسائي يقطع الطريق على خطاب رئاسي ليسجل موقفًا قد يراه البعض جريء والآخر مثيرًا للجدل. الحاخام وسط الحضور، لم يتردد في تسليط الضوء على ما يراه قضية إنسانية، مستخدمًا حقه في التعبير عن رأيه بأسلوب سلمي ولكن فعال. كانت كلماته بسيطة ومباشرة ، تحمل في طياتها الشغف بالسلام والتعاطف مع الشعب اليهودي وكل ضحايا النزاع كما هو الحال في كل موقف يجمع بين الجرأة والاختلاف، لاقى تصرف الحاخام ردود فعل متباينة. بينما وقف البعض مذهولًا أمام هذا التصرف غير المتوقع، بدا الاعتراض واضحًا من قبل الآخرين، الذين رأوا في كلماته انتقادًا غير مبرر لسياسات الإدارة الأمريكية ودعمها لإسرائيل. هذا الاختلاف في الآراء يعكس تعقيد المواقف السياسية والشخصية في مجتمع يزداد تنوعًا وتعقيدًا.https://app.jubnaadserve.com/api/inclick/clckb7412c754f0145779b7561c91ee7311a?jlp=https%3A%2F%2Fsabaq24.com%2F26551%2F%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%87%2F%3Futm_source%3Djubna%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Djubna_trendingأهمية الحوار في التعاطي مع القضايا الحساسة الحدث لا يخلو من دروس بالغة الأهمية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالحوار الداخلي في المجتمعات حول القضايا الحساسة مثل النزاعات الدولية وحقوق الإنسان والتنوع الجندري. إن الاستماع إلى الأصوات المختلفة ومنحها مساحة للتعبير عن نفسها، حتى وإن كانت متعارضة مع الأغلبية، يعد ركيزة أساسية للديمقراطية..