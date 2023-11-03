شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن معلومة بمليون جنيه”.. خطأ شائع تفعله ربات البيوت عند استخدام زيت القلي قد يسبب السرطان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تحرص كل أم وربة منزل دائماً على إعداد أشهى أنواع الطعام لأفراد أسرتها، وتسعى دائماً للابتكار في طرق تقديم الوجبات الصحية واللذيذة لعائلتها، وتعتبر الأطعمة المقلية من أكثر أنواع الطعام التي يحبها الكبار ويُقبل على تناولها الصغار، ولكن هناك خطأ شائع تفعله معظم ربات البيوت عند استخدام زيت القلي دون الوعي لمدى خطورة هذا الفعل على صحة أفراد الأسرة.

خطورة تكرار استخدام زيت القلي

في كثير من الأحيان تلجأ ربات البيوت لاستخدام زيت القلي لأكثر من مرة، باعتباره أمراً طبيعياً ومعتاد لدى معظم البيوت المصرية، دون إدراك مدى خطورة هذا الأمر على صحتها وصحة أفراد أسرتها.

وحول أضرار استخدام زيت القلي لأكثر من مرة، نشرت استشاري التغذية، الدكتورة “سهام سوقية”، منشوراً تحذيرياً عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحدثت فيه عن مدى خطورة تكرار استخدام زيت القلي لأكثر من مرة.

بقايا الطعام في زيت القلي قد تسبب السرطان

وأوضحت الدكتورة “سهام سوقية” في منشورها أن وجود بقايا للطعام في زيت القلي المعاد استخدامه لأكثر من مرة يمثل خطورة بالغة، فمع تكرار الاستخدام لأكثر من مرة تحترق تلك البقايا وتتحول المادة المحترقة المتكونة من تلك البقايا لمواد ضارة قد تسبب الإصابة بالسرطان.ووجهت “سوقية” نصيحتها لمن يكرر استخدام زيت القلي لأكثر من مرة، بضرورة التوقف عن استخدام زيت القلي لفترات طويلة، خاصة في حالة تواجد لبقايا الطعام بداخله، والحرص على تغييره بصورة دورية منعاً لتكون تلك المواد التي قد تسبب الإصابة بالسرطان.

وفي نهاية منشورها على صفحتها الشخصية على فيسبوك، نصحت استشاري التغذية الدكتورة “سهام سوقية” بتجنب قلي الطعام تماماً، والحرص على طهي الطعام بطرق صحية مثل الشوي سواء عن طريق الفرن أو عن طريق القلاية الكهربائية أو غيرها من طرق الشوي الصحية..