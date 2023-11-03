عدن - ياسمين التهامي - سعودي طلق زوجته الطبيبة بعد نصيحة أحد المقربين.. وأثناء العدة اكتشف مفاجأة أصابته بالذهول!

الجمعة 3 نوفمبر 2023 الساعة 05:39

شف الراوي سعيد السعيد عن قصة رجل تزوج طبيبة لكنه كان منزعجا من طبيعة عملها وحدثت بينهما الكثير من المشاكل. وأوضح السعيد ، ان هذا الشخص طلق زوجته ، بناءا على نصيحة أحد المقربين له ، وأثناء شهور العدة ، تفاجأ بأن نفس الشخص الذي نصحه بتطليقها ، تقدم لخطبتها قبل أن تكمل عدتها " ، ما أصابة بالصدمة . واستطرد: ونصحته بعد وقوع هذا الموقف ، أن لا تترك بابك لأحد يصلح بينك وبين زوجتك ، وقبل رأسها ، لأنك ظلمتها ، وتعلم من هذا الخطأ الشنيع ، وأكتب لصديقك هذا ، وعاتبه ، وأخبره أنك أرجعت زوجتك .