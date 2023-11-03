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سعودي طلق زوجته الطبيبة بعد نصيحة أحد المقربين.. وأثناء العدة اكتشف مفاجأة أصابته بالذهول!

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عدن - ياسمين التهامي - سعودي طلق زوجته الطبيبة بعد نصيحة أحد المقربين.. وأثناء العدة اكتشف مفاجأة أصابته بالذهول!

الجمعة 3 نوفمبر 2023 الساعة 05:39

شف الراوي سعيد السعيد عن قصة رجل تزوج طبيبة لكنه كان منزعجا من طبيعة عملها وحدثت بينهما الكثير من المشاكل. وأوضح السعيد ، ان هذا الشخص طلق زوجته ، بناءا على نصيحة أحد المقربين له ، وأثناء شهور العدة ، تفاجأ بأن نفس الشخص الذي نصحه بتطليقها ، تقدم لخطبتها قبل أن تكمل عدتها " ، ما أصابة بالصدمة . واستطرد: ونصحته بعد وقوع هذا الموقف ، أن لا تترك بابك لأحد يصلح بينك وبين زوجتك ، وقبل رأسها ، لأنك ظلمتها ، وتعلم من هذا الخطأ الشنيع ، وأكتب لصديقك هذا ، وعاتبه ، وأخبره أنك أرجعت زوجتك .

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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