عدن - ياسمين التهامي - كارثة للمنتخب السعودي..حلم المونديال تبخر مبكرا

الجمعة 3 نوفمبر 2023 الساعة 08:20

قى المنتخب السعودي الأولمبي خسارة منذ قليل أمام منتخب أوزبكستان الأولمبي العنيد بنتيجة هدفين لهدف، وذلك في مباراة ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين على ملعب التنين الأصفر الرياضي. وتقدم المنتخب الأوزبكي بهدف عن طريق اللاعب “سايدازامات ميرسايدوف” وأحرز الهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر المباراة معلنا عن الفرحة الاولى في اللقاء. وعندما كان الشوط الأول في طريقه للانتهاء، استطاع المنتخب الأوزبكي تسجيل هدف جديد ثاني عن طريق أليشر محمدوف في الدقيقة 44 من عمر الشوط الأول لينتهي الشوط بهدفين نظيفين. وتمكن المنتخب السعودي من تذليل الفارق وتسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 67 عن طريق اللاعب محمد مران، وللأسف لم يكن هذا الهدف كافيا لعودة المنتخب السعودي في اللقاء وانتهت المباراة بهدفين لهدف. وبهذه النتيجة استطاع المنتخب الأوزبكي التأهل إلى الدور نصف للنهائي من البطولة بينما المنتخب الأولمبي للسعودي ودع البطولة وانتهى حلم التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. ماذا قدم المنتخب السعودي في دورة الألعاب الآسيوية وكان المنتخب الأولمبي السعودي قد تأهل إلى هذا الدور بعد فوزه على نظيره الهندي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وذلك في مباراة دور ال 16 في مباراة جمعتهما على ملعب هوانج لونج في الصين. وكان المنتخب الأولمبي للسعودي قد صعد لدور ال 16 بعد أن حصل على المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وهو نفس رصيد للمنتخب الإيراني المتأهل في وبدأ المنتخب مشواره في البطولة بتعادل سلبي مع منتخب إيران، ثم الفوز في مباراتين متتاليتين أمام كلا من المنتخب المنغولي بثلاثة أهداف نظيفة، ثم المنتخب الفيتنامي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دور المجموعات من البطولة المقامة في الصين.