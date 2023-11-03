عدن - ياسمين التهامي - المملكة تعلن عن خبر أسعد للمغتربين.. جميع العاملين في هذه المهن سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الإقامة

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعلن عن خبر أسعد للمغتربين.. جميع العاملين في هذه المهن سيتم اعفاؤهم من رسوم تجديد الإقامة والان مع التفاصيل

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع