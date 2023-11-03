شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تثبيت الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 2920 جنيهًا للبيع 2891.5 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 21 2555 جنيهًا للبيع 2530 جنيهًا للشراء سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 18 2190 جنيهًا للبيع 2168.5 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 14 1703.25 جنيه للبيع 1686.75 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 12 سعر الذهب عيار 12 1460 جنيهًا للبيع 1445.75 جنيه للشراء سعر الذهب عيار 9 سعر الذهب عيار 9 1095 جنيهًا للبيع 1084.25 جنيه للشراء سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب 20440 جنيهًا للبيع 20240 جنيهًا للشراء سعر أوقية الذهب سعر أوقية الذهب 1986 دولارًا للبيع 1995 دولارًا للشراء سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 24 سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2920 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2676 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 2555 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2190 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1703 جنيهات. سعر الجنيه الذهب سجل الجنيه الذهب نحو 20440 جنيهًا. أسعار سبائك الذهب اليوم سجلت أسعار سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 7313 جنيهًا. حققت أسعار سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 14625 جنيهًا. حققت أسعار سبيكة الذهب الأونصة (31.1) جرام نحو 90967 جنيهًا. وهذه الأسعار هي قيمة الذهب الخام في السبيكة، وتصل درجة نقائه إلى 99.9٪، دون مصنعية أو قيمة مضافة أو دمغة.

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