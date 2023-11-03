تعرف علي افضل 5 كريمات تفتيح للبشرة الحساسة في الدول العربية .. جوزك هيموت عليكي!!؟

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عدن - ياسمين التهامي - مشكلة اسمرار البشرة وظهور البقع الداكنة تواجه العديد من الأشخاص، وللتغلب على هذه المشكلة يمكن استخدام مجموعة من الطرق والمنتجات فيما يلي، سنستعرض أفضل 13 كريمًا لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

عملية تفتيح البشرة تهدف إلى تقليل ظهور المناطق الداكنة على الجلد أو تحقيق لون بشرة أفتح بشكل عام يمكن استخدام هذه العملية لعلاج الآثار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الزائدة، أو آثار حب الشباب، أو الكلف تتم عملية تفتيح البشرة عادة عن طريق تقليل إنتاج صبغة الميلانين في الجلد الجلد يحتوي على الميلانين، وهي الصبغة التي تعطي البشرة لونها وتحميها من أشعة الشمس كلما زاد إنتاج الميلانين في الجلد، زاد لون البشرة وظهور البقع الداكنة.

طرق تفتيح البشرة وافضل 5 كريمات للبشرة

يمكن اللجوء إلى عدة أساليب لتفتيح البشرة، بما في ذلك استخدام كريمات متوفرة في الصيدليات وعلاجات بالليزر ومع ذلك، يجب أخذ الحيطة والحذر عند استخدام أي من هذه الطرق، حيث يمكن أن تنجم عنها آثار جانبية خطيرة ومضاعفات خاصةً لأولئك الذين يمتلكون بشرة داكنة وجد كريمات تفتيح البشرة التي تحتاج إلى وصفة طبية من الطبيب، وتحتوي عادةً على مكونات مثل الهيدروكينون والكورتيزون بالإضافة إلى ذلك، هناك كريمات تفتيح البشرة متاحة في الصيدليات يمكن استخدامها بدون وصفة طبية، وتحتوي غالبًا على مكونات طبيعية مثل الأربوتين وفيتامين سي وحمض الجليكوليك وخلاصة العرقسوس وخلاصة التوت وحمض الكوجيك وحمض اللاكتيك وحمض الأزيليك ونياسيناميد من المهم العلم أن فعالية هذه الكريمات قد تختلف من شخص لآخر.

افضل 5 كريمات للبشرة: