شكرا لقرائتكم خبر عن "إن كيدهن عظيم فعلا ست شيطانة" .. امرأة سعو.ية اكتشفت رغبة زوجها في الزواج مرة أخرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح شاهد عيان سعودي أنّ أبوسعد وهو في منتصف عقده الثالث، أثيرت في نفسه فكرة الارتباط بالممرضة بعد مرور فترة طويلة من العزوبية. بادر بالتواصل معها عبر تطبيق “الواتساب” واستفسر عما إذا كانت متزوجة أم لا. ردت الممرضة بأنها مطلقة. ثم، قرر أبو سعد إرسال سؤال آخر: “هل توافقين على زواج مسيار؟”، وبعد ساعات من الانتظار، جاء رد الممرضة بالموافقة شريطة أن يكون المهر 10 آلاف ريال كصداق فقط.

تفاصيل قصة الزواج مرة آخرة واكتشاف الزوجة الاولى

أعلن أبو سعد عزمه على زيارة أسرة الممرضة لخطبتها بعد أسبوع من الاتفاق، مع نية عقد الزواج بعد بضعة أيام من الخطبة. وفي الوقت نفسه، بعد يوم شاق في العمل، تعب أبوسعد واستلقى في الصالة، متركًا هاتفه المحمول مفتوحًا. لكن زوجته “فاطمة” قامت بالتجسس على محادثات الواتساب وكشفت عن الأمور بأكملها.

ماذا فعلت الزوجة السعودية عتد اكتشاف رغبة زوجها بالزواج مرة اخرى

فاطمة اتصلت بالممرضة باستخدام هاتفها الشخصي وقدّمت نفسها، ثم بدأت في سرد سلبي لصورة ابو سعد وصفته بأنه بخيل، وقدمت صورة سلبية لبيتها الذي كان في وضع متدهور، وصورت أبو سعد نائمًا على الأريكة بملابس المنزل وببطن منتفخة ومنظر لا يسر اي امرأة فقامت برفض الزواج منه