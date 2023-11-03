«اوعي ترميه عشان هتندمي »…. استخدامات مبهرة وكثير لتفل القهوة هتبهرك ومش هتستغني عنه تاني!!

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عدن - ياسمين التهامي - strong>القهوة هي واحدة من المشروبات الأكثر شهرة وانتشارًا في العالم، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من ثقافات مختلفة حول العالم، تاريخ القهوة يمتد لآلاف السنين، ولها تأثير عميق على الثقافات والاقتصاديات والعادات الاجتماعية ويعد تفل القهوة واحد من اهم الاشياء التي لا يعرف عنها الكثير تفل القهوة حيث انه له العديد من المميزات والاستخدامات للبشرة والجلد عموما. فوائد تفل القهوة للبشرة عدن - ياسمين التهامي - strong>القهوة هي واحدة من المشروبات الأكثر شهرة وانتشارًا في العالم، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من ثقافات مختلفة حول العالم، تاريخ القهوة يمتد لآلاف السنين، ولها تأثير عميق على الثقافات والاقتصاديات والعادات الاجتماعية

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