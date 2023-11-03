شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن “بدون أدوية”..وصفة تجعلك تطرد البلغم من صدرك بيوم واحد مهما كان حجم البلغم..إليكم الطريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يمكن أن يسبب تراكم المخاط أو البلغم في الصدر أعراض مزعجة ومؤلمة، مثل الصفير وصعوبات النوم. وهناك العديد من الخيارات التي يمكن أن تساعد في علاج البلغم بالصدر في المنزل، والتي يمكن استخدامها لوحدها أو إلى جانب العلاجات الدوائية الموصوفة من قبل الطبيب. [1]

تعرف في هذا المقال على طرق علاج البلغم بالصدر بالأعشاب والطرق المنزلية الطبيعية الأخرى.

علاج البلغم بالصدر بالأعشاب

من الأمثلة الشائعة على علاج البلغم بالأعشاب:

الزنجبيل

يعد الزنجبيل مقشع وطارد للبلغم طبيعي، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهاب تجعله قادراً على تقليل التورم في الحلق وممرات الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى مساعدته في إرخاء العضلات المتواجدة في الشعب الهوائية. [1،2]

أما حول طريقة استخدامه فتتضمن إضافة شريحة من الزنجبيل كوب من الماء الساخن، ونقعه لمدة 10 – 15 دقيقة، ومن ثم شربه كل 3 – 4 ساعات. [1]

الزعتر

من الطرق الشائعة لعلاج البلغم بالصدر بالأعشاب هي استخدام الزعتر وخاصة عند المرضى المصابين بالتهاب الشعب الهوائية، حيث أنه يمتلك خصائص مضادة للأكسدة والعدوى البكتيرية. بالإضافة إلى خصائصه المهدئة ومساعدته في إرخاء عضلات الصدر. [1-3]

ويمكن علاج البلغم بالصدر في المنزل باستخدام الزعتر من خلال إضافة ملعقتين صغيرتين من الزعتر المجفف إلى كوب من الماء الساخن، ونقعه لمدة 10 دقائق، ومن ثم القيام بتصفيته وشربه. [3]

الكركم

يمكن استخدام الكركم كأحد طرق علاج البلغم بالصدر طبيعياً في المنزل، وذلك لقدرته على تقليل احتقان الصدر والعمل على طرد البلغم، بالإضافة لمساعدته على على قتل ومحاربة البكتيريا، والفيروسات، والفطريات المسببة لتراكم البلغم في الصدر. [1،3]

ويمكن استخدام الكركم لعلاج البلغم بالصدر في المنزل من خلال إضافة ملعقة صغيرة من الكركم المطحون إلى كوب من الماء الدافئ، ومن ثم تناوله 2 – 3 مرات يومياً. ويمكن إضافة خل التفاح والعسل إليه من أجل الحصول على طعم أفضل للمزيج. [1]

النعناع

يساعد النعناع على إرخاء العضلات المتواجدة في القصبات الهوائية، مما يعمل على تحسين التنفس لدى المريض الذي يعاني من وجود بلغم في صدره، ويعود ذلك لاحتوائه على مادة المنثول. [3]

ويمكن علاج الكحة بالنعناع من خلال شرب الشاي المصنوع من أوراق النعناع أو من خلال إضافة 7 – 8 قطرات من زيت النعناع إلى كوب من الماء المغلي، ومن ثم استنشاق البخار. [1،3]

كما يمكن علاج البلغم بالصدر بالأعشاب التالية:

الثوم.

البصل.

نبتة الجرانيوم.

جذر الخطمى.

القرنفل. [1-3]

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علاج البلغم بالصدر بالليمون والبرتقال

من الشائع جداً علاج البلغم بالصدر بالليمون أو البرتقال، ويعود ذلك لاحتوائهما على نسبة عالية من الفيتامين سي الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة. كما أن الليمون على وجه الخصوص له قدرة على مكافحة الالتهابات البكتيرية التي تعد من الأسباب الشائعة لظهور البلغم في الصدر. [1،2]

وتتضمن طريقة علاج البلغم بالصدر بالليمون إضافة نصف ليمونة إلى كوب من الماء الدافىء ومن ثم شربه 3 مرات يومياً على الأقل. كما يمكن إضافة القليل من العسل إلى المزيج. [1]

علاج البلغم بالصدر بالزيوت الطبيعية

بدلاً من علاج البلغم بالصدر بالأعشاب، يمكن استنشاق الزيوت الأساسية المستخرجة من الأعشاب الطبيعي من الزجاجة الخاصة بها مباشرة أو إضافتها إلى الماء الساخن أثناء استنشاق البخار. [1]

وتتمثل الزيوت الأساسية التي تساعد على تخفيف البلغم في:

زيت الزعتر.

زيت النعناع.

زيت القرنفل.

زيت الأوكالبتوس. [1-3]

تعد التهابات الجهاز التنفسي من اكثر الامراض شيوعا في العالم وخصوصا في فصل الشتاء حيث تعد من اكثر الاسباب شيوعا

نصائح وطرق أخرى لعلاج البلغم بالصدر في المنزل

هناك الكثير من الطرق والنصائح التي تساعد في علاج البلغم بالصدر بالمنزل، ومن بينها:

الغرغرة بالماء المالح

من الطرق الفعالة لطرد البلغم من الحلق هي الغرغرة بالماء الدافئ المضاف إليه الملح وتكرار هذا أكثر من مرة يومياً، ولتحضير ماء الغرغرة، تضاف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب ماء دافئ ويتم تقليب المزيج حتى يذوب الملح ثم البدء في الغرغرة، ولكن يحذر من عدم ابتلاع هذا الماء ويجب التخلص منه عن طريق البصق. [4،5]

تناول العسل

يحتوي العسل على خصائص مضادة للفيروسات ويساعد في تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات التي تسبب أعراض مزعجة مثل الكحة والعطس والبلغم، ولذلك ينصح بتناول العسل يومياً أثناء الإصابة بعدوى في الجهاز التنفسي. [1،2،6]

يمكن لأي شخص تناول ملعقة كبيرة من العسل 3 مرات يومياً حتى تتلاشى الأعراض، ولكن لا يناسب العسل لعلاج البلغم بالصدر في المنزل للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهراً. [1،6]

رفع الرأس لأعلى

في حالة الإصابة بأي مشكلة صحية في الجهاز التنفسي تسبب الإلتهابات والبلغم وانسداد الأنف، فيجب الحرص على رفع الرأس لأعلى بقدر الإمكان، وذلك من خلال وضع وسائدة مرتفعة أو أكثر من وسادة رفيعة أسفل الرأس، فهذا يعزز تصريف المخاط وتقليل السعال أثناء الإصابة بالمرض. [4،6]

الحفاظ على رطوبة الهواء

من النصائح المهمة من أجل علاج البلغم بالصدر في المنزل هي الحفاظ على رطوبة الهواء، وذلك عن طريق استخدام جهاز ترطيب الهواء في حالة توفره، كما ينبغي غلق الأبواب والنوافذ بعد تهوية المنزل. [4،5]

ويعود السبب في ذلك لازدياد البلغم المتراكم في الصدر عندما يصبح الهواء جافاً نتيجة تسبب هذا الهواء بتهيج الحلق وتكوين المزيد من المخاط الذي يعمل كمادة تشحيم للحلق. [4،5]

أخذ حمام دافئ

عندما يمتلىء الحمام بالبخار أثناء الإستحمام بالماء الدافىء، فسوف يسمح هذا باستنشاق البخار بشكل أفضل، مما يساعد على تخفيف المخاط وتنظيف الأنف والحنجرة، ولذلك ينصح بأخذ حمام دافئ لمدة 5 دقائق على الأقل للتخلص من البلغم. [2،4]

عدم منع السعال أو بلع البلغم

في حالة الشعور بالحاجة إلى الكحة، فيجب عدم منعها، حيث أن السعال هو طريقة الجسم لإبعاد الإفرازات عن الرئتين والحلق، كما أن بلع البلغم وعدم التخلص منه عن طريق البصق يمكن أن يزيد من تفاقم المشكلة. [4]

ولذلك يجب التخلص من البلغم كلما سنحت الفرصة، وعدم بلع هذا المخاط الذي يحمل العدوى إلى الجسم مرة أخرى.

الابتعاد عن المهيجات

هناك بعض المواد التي يمكن أن تزيد من تهيج الحلق وحدوث البلغم، ولذلك يجب الإبتعاد عنها قدر الإمكان مثل دخان السجائر، المواد الكيميائية التي تستخدم في تنظيف وتطهير المنزل، وكذلك المبيدات الحشرية. [4].