تقرير أممي: 37% من اليمنيين عانوا من انعدام الأمن الغذائي في سبتمبر الماضي

كشف تقرير أممي حديث، عن معاناة 37% من سكان اليمن من انعدام الأمن الغذائي (مستوى الأزمة ومافوقها) خلال سبتمبر الماضي، وبزيادة مقدارها 3.5 % عن الشهر الذي سبقه.



وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير أصدرته الخميس لنتائج استطلاع ميداني أجرته في سبتمبر الماضي: "أن ما نسبته 37% من الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن عانت من انعدام الأمن الغذائي بما يعادل مستوى الأزمة وما فوقها".



وأضافت أن حوالي 76% من الأسر التي شملها الاستطلاع، لجأت إلى استراتيجيات التكيف الشديدة مع سبل العيش (الأزمات والطوارئ) خلال شهر سبتمبر 2023، وهو أعلى قليلاً من الشهر الماضي.



وأوضحت المنظمة الأممية أنه "خلال سبتمبر 2023م، برزت حجة والجوف كأكثر المحافظات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي".



وأضافت "كان معدل انعدام الأمن الغذائي وانتشار الجوع، أعلى نسبياً في كلا المحافظتين عنه في الأشهر السابقة من العام الجاري".



وأشارت المنظمة في الاستطلاع ـ الذي أجرته واستهدف كل المحافظات اليمنية ـ إلى أن ما نسبته 53.3% من إجمالي السكان في محافظة حجة يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي).



أما في محافظة الجوف فكان هناك ما نسبته 43.4% من سكان المحافظة يعانون من انعدام الأمن الغذائي على مستوى الأزمة، تليها محافظة الحديدة بنسبة 41.3%.



وأوصى التقرير بضرورة توسيع نطاق المساعدات المتعلقة بالأمن الغذائي وسبل العيش للأسر في كافة المجتمعات الضعيفة خاصة حجة والجوف.

