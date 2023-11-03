عدن - ياسمين التهامي - تحذير عاجل من الارصاد ..منخفض جوي يضرب البلاد وامطار غزيرة وسيول الـ 24 ساعة المقبلة

الجمعة 3 نوفمبر 2023 الساعة 12:29

كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم،الرياض والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.