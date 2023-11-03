اخبار الخليج / اخبار اليمن

تحذير عاجل من الارصاد ..منخفض جوي يضرب البلاد وامطار غزيرة وسيول الـ 24 ساعة المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عاجل من الارصاد ..منخفض جوي يضرب البلاد وامطار غزيرة وسيول الـ 24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحذير عاجل من الارصاد ..منخفض جوي يضرب البلاد وامطار غزيرة وسيول الـ 24 ساعة المقبلة

الجمعة 3 نوفمبر 2023 الساعة 12:29

 كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم،الرياض والشرقية.

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا