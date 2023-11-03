شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب فعالة وطبيعية لتسمين الجسم .. تعرفي على أهم 3 وصفات لزياده الوزن بالحلبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعض الاشخاص يعانون من النحافة وبالتالي فهم يلجأون إلى التخلص منها من خلال تجربة العديد من الوصفات وهذا ما حدث مع تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، والتي كانت مفيدة بشكل كبير وجعلتني أتخلص من معاناتي مع هذه النحافة ومن خلال موقع بوابة الخليج وانا إبتسام الشهري سأذكرها بالتفصيل حتى يستفيد منها كل شخص يعاني من النحافة التي قد تسبب الكثير من الأزمات النفسية:

تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين

ليس الجميع يعاني من السمنة فقط بل هناك من يعاني من مشكلة النحافة وهذا أوضحه من خلال تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، بعد اللجوء إلى الكثير من الوصفات بكافة أنواعها وفي النقاط التالية سأخبركم بالتفاصيل:كنت أعاني من النحافة الشديدة ولم تجدي الوصفات أو العلاجات الدوائية في زيادة الوزن.

إلى أن نصحتني جارتي باستعمال الحلبة ومن هنا كانت تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، وقد استمريت على هذه الوصفة لفترة 6 أشهر حتى لاحظت الفرق وكانت النتيجة مرضية تماما.



خاصة بعد تجربة الكثير والكثير من المنتجات والوصفات ولم احصل على انش واحد من الشحم ولم يجدي نفعا أي شيء مما جربته.

لهذا أحب أن أوضح من خلال تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، أنه لا يهم في البداية الحصول على النتيجة لأنها ستأخذ معك بعض الوقت وهذا أفضل بكثير من التسمين السريع.

فكما هو معروف أن الإفراط يفسد كل شيء لهذا البطء في الحصول على النتيجة المطلوبة لن يكون له الأثر السلبي أو التوابع العكسية.

تجربتي مع مسحوق الحلبة لزيادة الدهون

هذه تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، ارغب في أن أشاركها معكم حتى يتعرف الكثير على الفوائد التي يمكن الحصول عليها من الحلبة المطحونة:

كنت أعاني من النحافة مع بروز العظم في كافة أنحاء الجسم وهذا ما جعلني أشعر بعدم الراحة وقد دخلت في نوبة من الاكتئاب.

هذا جعلني تجنب التجمعات العائلية ومع الأصدقاء كما تجنبت الخروج حتى لا أتعرض مجددا للمواقف المحرجة أو التنمر.

قابلت الطبيب حتى أتخلص من هذه المشكلة وأتمكن من زيادة وزني بشكل صحيح، وقد وصف مجموعة من الأدوية الطبية، التي كان لها تأثير سلبي على صحتي وقد بدأت أعاني من الآثار الجانبية للأدوية لأنها كانت تتعارض مع بعض الأمراض التي أعاني منها.

كل هذه الأحداث جعلتني أشعر باليأس والإحباط حتى توقفت عن تناول الأدوية الطبية وبحثت عن بديل في الطب البديل للتعرف على اهم الوصفات التي يمكن من خلالها زيادة وزني بشكل صحي وأمن.

ومن هذه اللحظة فقد بدأت تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، وقد لفت نظري أن الكثير من التجارب التي قرأت عنها قبل الخوض في هذه التجربة قصيره بطريقه فعاله وآمنه.

تناولت الحلبة لمدة لم تتخطى الشهر حتى لاحظت الزيادة السريعة في وزني في مختلف أجزاء جسمي كما عالجت بعض المشاكل الأخرى في الجسم.

وكانت تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، خير دليل على أن أنصح بها كل من تعاني من النحافة الشديدة وترغب في زيادة وزنها بشكل صحي، دون الإصابة بأحد الآثار الجانبية التي تنتج عن الأدوية الكيميائية.

فوائد الحلبة للتسمين

من خلال تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، يمكن أن أعدد لكم الفوائد التي قد حصلت عليها وانصح بتجربتها لكل من يعاني من النحافة ومن أبرز هذه الفوائد ما يلي:

زيادة الشهية: علمت أثناء تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، على فتح الشهية حيث تتم الموافقة على تناولها في علاج فقدان الشهية في دولة ألمانيا.

اشتهاء تناول الكربوهيدرات: يساعد تناول الحلبة على زيادة اشتهاء المواد الكربوهيدراتية التي تساعد بشكل كبير على زيادة الوزن، كما تساهم في تحفيز الأنسولين وخفض السكر في الدم وبالتالي يتم اشتهاء تناول الطعام الغني بالكربوهيدرات.

زيادة حجم الثدي: تحتوي على مادة الديوسجنين، التي تشبه في عملها الاستروجين النباتي في الجسم.

تقلل الفرصة في الإصابة بداء السكري.

تحمل القلب من الإصابة بالأمراض المختلفة.

تسكن الآلام.

تساعد على تزويد الجسم بالطاقة حيث تخلصه من الكسل والخمول.

تقلل مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

وصفة الحلبة وزيت الزيتون

كانت وصفة الحلبة وزيت الزيتون واحدة من الوصفات في تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، التي علمت أنها تفيد صحة الجسم بشكل قوي وفعال، لأن هذين المكونين يساعدان في زيادة الوزن بشكل صحي وآمن:

عليك فقط إحضار 3 ملاعق من مطحون الحلبة، مع كمية مناسبة من زيت الزيتون.

ضعي زيت الزيتون مع الحلبة في إناء مناسب واخلطيهم جيدا حتى يصبح المزيج متجانس.

ضعيها في زجاجة محكمة الغلق ثم ادخليها الثلاجة إلى حين استخدامها.

تناولي 4 ملاعق يوميًا من هذا الخليط للحصول على الوزن المناسب في وقت قصير.

الحلبة المغلية وفتح الشهية

عبر تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، تعرفت على العديد من الوصفات الهامة التي تساعد على فتح الشهية ومن ثم تزيد الوزن بشكل ملحوظ ومن هذه الوصفات كانت الحلبة المغلية:

يمكن تحضير المغلي من خلال وضع ملعقة من بذور الحلبة أو مسحوق الحلبة في كوب من الماء.

ضعيها على النار حتى الغليان.

اترك المشروب حتى يهدأ قليلا واشربيه دافئا.

وصفة الحلبة ومسحوق التمر

كانت وصفة الحلبة مع مسحوق التمر أهم ما تعرفت عليه خلال تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، خاصة لما تمتلكه من فوائد صحية علاجية متنوعة للجسم بصفة عامة، خاصة وان التمر يفيد في زيادة الوزن في وقت قصير وكانت الوصفة كالاتي:

احضري 4 تمرات مجففة مع واحد ملعقة كبيرة من السمن البلدي وكمية مناسبة من الماء الدافئ.

كوب كبير من الحليب كامل الدسم، ½ كوب صغير من مسحوق الحلبة.

ضعي التمر في الماء الدافئ لمدة من الوقت ثم أضيفي لها السمن البلدي وضعي المكونات على نار متوسطة لفترة لا تقل عن 10 دقائق.

أضيفي الحليب ومسحوق الحلبة إلي الخليط واخلطيهم جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس المكونات.

افرغي محتويات الخليط في كوب ثم تناوليه بشكل مباشر.

ومن خلال تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، علمت أنه للحصول على نتيجة سريعة وفعالة في مدة قصيرة، ينبغي تناول هذا الخليط مرتين في اليوم.

فوائد الحلبة للجسم

تعرفت عبر تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين، على مجموعة من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من هذا المكون الطبيعي ومن أبرزها ما يلي:

لتلين الحلق و المعدة.

تعالج المغص.

تعالج السعال وأمراض الصدر والربو.

تخلط مع العسل لعلاج الإمساك.

تطرد الديدان المعوية.

تعمل كمنشط للطمث.

تعالج فقر الدم.

أسئلة شائعة

متى يبدأ مفعول الحلبة في التسمين؟

يبدأ مفعول الحلبة في زيادة وزن الطفل بعد تناولها بشكل يومي خلال أسبوع أو شهر وربما أكثر.

كيف تستعمل الحلبة المطحونة لزيادة الوزن؟

يمكن استعمال بذور الحلبة أو طحنها ثم يضاف إليها ملعقة من بذور الشمر، وتوضع في كوب من الماء الساخن يتم يترك المنقوع 15 دقيقة، يصفى ويحلى بالعسل الطبيعي، يتم تناوله 3 مرات في اليوم.

ما هي المناطق التي تسمنها الحلبة؟

يوضع زيت الحلبة على المناطق المراد تسمينها مثل الصدر والوجه.