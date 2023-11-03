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عدن - ياسمين التهامي - شاهد : بصورة وقحة وبلا خجل ...فتيات سعوديات بعطلن حركة السير بالشارع ويقمن بهذا الفعل الفاضح
الجمعة 3 نوفمبر 2023 الساعة 15:26
احتفلت مجموعة من الفتيات بعيد ميلاد صديقتهن وسط الطريق في أحد شوارع الرياض، بعد تعطل حركة السير.
وظهر مقطع فيديو للفتيات وهن يهنئن صديقتهن بالبالونات والورود، وسط تفاعل من المارة.
فيديو متداول لفتيات يحتفلون بميلاد صديقتهم في وسط زحمة الشارع
November 1, 2023