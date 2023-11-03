شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عريس سعودي يطلق زوجته بعد أسبوع واحد من الزواج.. والسبب صورتها في نظام أبشر! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال عريس سعودي أنه طلق زوجته بعد أسبوع واحد فقط من الملكة، وذلك بسبب النظرة الشرعية، موضحاً أنه لم يشاهدها أو يشاهدها قبل ذلك، واكتفى بمشاهدة صورتها عبر نظام أبشر، لكنه اكتشف أن شكلها الطبيعي مختلف تماماً عن تلك الصورة.
ويقول الرجل: “تملكت قبل أسبوع وناوي اطلق، ماعندنا نظرة شرعية شفتها في صورة ابشر، وما عندنا امكانية لقاء او زيارة الا بعد الزواج”.
وأشار إلى أن هذا وفق عاداتهم وتقاليدهم، والحل :اطلقها أو اتزوج عليها”..
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