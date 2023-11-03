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عدن - ياسمين التهامي - دث للشعر تقصف عندما تصبح الطبقة الخارجية من الشعر مرتفعة عن باقي الطبقات الأخرى منه يعمل على رطوبة الشعر من الداخل ويؤثر على المظهر الخارجي للشهر كما يعمل على خشونة وجفاف الشعر و يصاب الكثير من أنواع الشعر والهيشان، مثل الشعر المجعد والشعر الجاف ويمكن ان ان نقوم بصنع سيروم طبيعي لحماية الشعر من الهيشان والتقصف وتغذية الشعر من خلال بعض المكونات الطبيعية البسيطة والحفاظ على تساقط الشعر وحمايته من القشرة أيضاً. كيفية عمل السيروم الطبيعي سوف نستخدم في هذه الوصفة فيتامين هاء نستطيع أن نحصل عليه من خلال أي صيدلية وهو عبارة عن كبسولات جيلاتينية رخوة بمقدار 400 ملغ وبعد ذلك نستخدم اربع ملاعق من زيت اللوز المر أو زيت اللوز الحلو. و نضع المكونات في إناء ونقلبها جيداً إلى أن يتجانس هذا الخليط وبعد ذلك نستخدمه على الشعر بصورة يومية من خلال أن نضع فيه بخاخ أو أن نضعها بصورة مباشرة على الشعر، بصورة يومية قبل التمشيط ويمكن استخدام هذا السيروم من قبل الأطفال والكبار أيضاً حيث يعمل على تقوية وتنعيم الشعر ويعالج الهيشان والقشرة والتساقط أيضاً. فوائد فيتامين هاء للشعر يعمل هذا الفيتامين على التقليل من إفرازات فروة الرأس من الزيوت والدهون كما يمتلك الكثير من الفوائد الأخرى. القضاء على قشرة الشعر وترطيب الشعر بصورة جيدة. يمنح الشعر اللمعان والنعومة ويقلل من التقصف وتساقط الشعر كما يحفز من نمو الشعر من خلال تقوية البصيلات. فوائد زيت اللوز يعمل على علاج تقصف الشعر وسقوطه يزيد من قوته. يقضي على التهابات فروة الرأس كما يعزز من نمو بصيلات الشعر. يعالج القشرة ويزيد من قوة الشعر ويغذيه. يحمي الشعر من أشعة الشمس. مكونات طبيعية وبسيطة لصناعة سيروم يحمي الشعر من التقصف والحفاظ عليه من القشرة .جربيها لن تندمي عدن - ياسمين التهامي - دث للشعر تقصف عندما تصبح الطبقة الخارجية من الشعر مرتفعة عن باقي الطبقات الأخرى منه يعمل على رطوبة الشعر من الداخل ويؤثر على المظهر الخارجي للشهر كما يعمل على خشونة وجفاف الشعر و يصاب الكثير من أنواع الشعر والهيشان، مثل الشعر المجعد والشعر الجاف ويمكن ان ان نقوم بصنع سيروم طبيعي لحماية الشعر من الهيشان والتقصف وتغذية الشعر من خلال بعض المكونات الطبيعية البسيطة والحفاظ على تساقط الشعر وحمايته من القشرة أيضاً. كيفية عمل السيروم الطبيعي سوف نستخدم في هذه الوصفة فيتامين هاء نستطيع أن نحصل عليه من خلال أي صيدلية وهو عبارة عن كبسولات جيلاتينية رخوة بمقدار 400 ملغ وبعد ذلك نستخدم اربع ملاعق من زيت اللوز المر أو زيت اللوز الحلو. و نضع المكونات في إناء ونقلبها جيداً إلى أن يتجانس هذا الخليط وبعد ذلك نستخدمه على الشعر بصورة يومية من خلال أن نضع فيه بخاخ أو أن نضعها بصورة مباشرة على الشعر، بصورة يومية قبل التمشيط ويمكن استخدام هذا السيروم من قبل الأطفال والكبار أيضاً حيث يعمل على تقوية وتنعيم الشعر ويعالج الهيشان والقشرة والتساقط أيضاً. فوائد فيتامين هاء للشعر يعمل هذا الفيتامين على التقليل من إفرازات فروة الرأس من الزيوت والدهون كما يمتلك الكثير من الفوائد الأخرى. القضاء على قشرة الشعر وترطيب الشعر بصورة جيدة. يمنح الشعر اللمعان والنعومة ويقلل من التقصف وتساقط الشعر كما يحفز من نمو الشعر من خلال تقوية البصيلات. فوائد زيت اللوز يعمل على علاج تقصف الشعر وسقوطه يزيد من قوته. يقضي على التهابات فروة الرأس كما يعزز من نمو بصيلات الشعر. يعالج القشرة ويزيد من قوة الشعر ويغذيه. يحمي الشعر من أشعة الشمس. مكونات طبيعية وبسيطة لصناعة سيروم يحمي الشعر من التقصف والحفاظ عليه من القشرة .جربيها لن تندمي

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