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أشهر مطعم في المملكة يغلق أبوابه نهائيا لسبب صادم وغريب

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عدن - ياسمين التهامي - أشهر مطعم في المملكة يغلق أبوابه نهائيا لسبب صادم وغريب

الجمعة 3 نوفمبر 2023 الساعة 16:15

‏أعلن الشيف ميشال رو جونيور إغلاق مطعم "لو غافروش" في ‎لندن في يناير 2024، وهو أحد أشهر المطاعم في البلاد وكان أول مطعم في المملكة المتحدة يحصل على نجمة ميشلان عام 1974.

ويعود السبب في إغلاق مطعم إلى إن مؤسيسه الفرنسيان ميشال وألبير رو، وهما شقيقان توفيا عامي 2020 و2021، وعرف الشقيقان بتأثيرهما على مجال الطعام الراقي البريطاني.
وفي العام 1991، اشترى المطعم الحائز 3 نجوم "ميشلان" في العام 1982 والذي ما زال يحتفظ بنجمتين، نجل ألبير، ميشال رو جونيور، وهو طاهٍ مشهور في المملكة المتحدة.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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