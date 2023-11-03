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عدن - ياسمين التهامي - متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان..

يعتبر زيت الزيتون من الزيوت المفيدة جدًا للاستخدام الطبي أو أثناء الطهي، ويعد الليمون من الحمضيات الغنية بالفيتامينات العديدة.

وحول فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق:تعزيز صحة القلب: يساعد كل من زيت الزيتون والليمون في انخفاض ضغط الدم المرتفع وتقليل نسبة الكولسترول الضار ورفع مستوى الكولسترول الجيد، مما يؤدي إلى تعزيز صحة القلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتجلطات وتصلب الشرايين.تقليل خطر الجلطة الدماغية: يعد زيت الزيتون غنيًا بالبولي فينول وهي أحد أهم مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الجلطة الدماغية وأمراض الدماغ، والمساعدة في السيطرة على مرض الزهايمر، كما أن الليمون بسبب احتوائه على الفلافانويد وهي أحد مضادات الأكسدة، فإنه يساعد في الوقاية من السكتة الدماغية.تقليل خطر السرطان: يمتلك زيت الزيتون خصائصًا مضادة للسرطان لأنه غني جدًا بمضادات الأكسدة والالتهابات، مما يجعل منه مصدر غذائي قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان القولون وسرطان الثدي، أما الليمون فإنه يمتلك خصائص مضادة للأورام السرطانية، بسبب احتوائه على فيتامين ج والفلافانويد، مما يجعل منه أيضًا غذاءً مساعدًا في الوقاية من السرطان.

4-تعزيز صحة الجهاز المناعي: يعد الليمون أحد أبرز الأغذية التي تدعم الجهاز المناعي وتقلل خطر الإصابة بنزلات البرد بسبب احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين ج، كما يعد زيت الزيتون عاملًا مساعدًا في تقوية المناعة أيضًا من خلال تنشيط عمل الخلايا التائية والمناعية التي تحارب مختلف الميكروبات.تعزيز صحة الجهاز الهضمي: يساهم كل من زيت الزيتون والليمون في تحسين وتنظيم عمل الجهاز الهضمي، بحيث يعمل زيت الزيتون على تثبيط الالتهابات في الجهاز الهمضي والحد من نمو البكتيريا، مما يجعل منه علاجًا لتخفيف أعراض التهاب القولون التقرحي ومرض كرون، كما يساعد تناوله على الريق في تقليل حموضة المعدة، وبالتالي المساعدة على امتصاص الفيتامينات والمواد الغذائية المهمة بصورة أفضل، أما الليمون فإنه يساهم في تخفيف الإمساك واضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه غني جدًا بالألياف، وفق "ويب طب".المساهمة في تخفيف الوزن: يعد تخفيف الوزن أحد فوائد زيت الزيتون والليمون على الريق، بحيث وبالرغم من أن زيت الزيتون يعد مصدرًا للدهون بصورة بسيطة، إلا أنه قد يساهم في عدم زيادة الوزن مقارنة بغيره من الزيوت الأخرى المشبعة وغير المشبعة، كما وبسبب دوره في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، فإن يحد من حاجة الجسم للسكريات وبالتالي الحد من زيادة الوزن.بالنسبة لليمون فإنه يساهم في تقليل الوزن عند تناوله قبل وجبات الطعام، لأنه غني بالألياف التي تملأ المعدة وتسرع الشعور بالشبع، ومن جهة أخرى وكما أشارت الدراسات فإن إدخال الليمون إلى نظام الحمية الغذائية ساهم في زيادة استجابة الخلايا للإنسولين، وتقليل الدهون والوزن عند النساء المشاركات في الدراسة.

متوفر في كل منزل.. الكشف عن زيت شهير يخفض ضغط الدم والكولسترول الضار ويقي من السرطان..