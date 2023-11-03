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عدن - ياسمين التهامي - اليك طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة اللذيذة في الخلاط بالمنزل

طريقة عمل كيكة البسبوسة، والتي تتمتع بطعم رائع للغاية ومحبب من الجميع كباراً وصغاراً، وهي عبارة عن خليط مزدوج بين الدقيق الخاص بالكيكة والسميد الخاص بالبسبوسة، وهذا ما يعطيها طعم رائع للغاية ومختلف تماماً عن أي نوع من الحلويات المختلفة والمشهورة في الوطن العربي، ونقدم البسبوسة في الأوقات والمناسبات المختلفة مع كوب الشاي أو القهوة وبشكل خاص في فصل الشتاء الذي يحتاج لكل المشروبات الساخنة للشعور بالدفء، وتتميز تلك الوصفة بسهولة تحضيرها في البيت وبمكوناتها الغير مكلفة، وسوف نستعرض عليكم طريقة عمل كيكة البسبوسة الهشة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

الكيكة بشكل عام من الحلويات المحببة من الجميع وبشكل خاص للأطفال، وتحرص الأمهات على إعدادها بطرقها المختلفة بشكل مستمر لإسعادهم، وكيكة الرواني من بين أنواع الكيكة المحببة من الجميع والتي يرغبون في تناولها دوماً، للاستمتاع بطعمها الرائع والمميز عن غيرها.

المكونات

كوب دقيق أبيض. كوب سميد بسبوسة. كوب سكر. كوب زبادي. نضف كوب زيت نباتي. نصف كوب جوز هند مبشور. 2 ملعقة صغيرة بكينج بودر. ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. 3 حبات بيض.

مكونات شربات كيكة الرواني

كوب سكر. كوب ماء. نصف ليمونة.

طريقة عمل كيكة البسبوسة

تتميز وصفة كيكة البسبوسة أو كيكة الرواني بخطوات تحضيرها السهلة جداً والبسيطة للغاية والتي تتمثل في الخطوات التالية: نقوم بتحضير الشربات أولاً من خلال وضع السكر والماء وعصير الليمون فيقدر ويرفع على النار حتى يغلي ويصبح ثقيل بعض الشيء. في البداية نقوم بوضع البيض والسكر والفانيليا ونقوم بخفقهما جيداً. ثم نضيف الزبادي والزيت ونستمر في الخلط حتى تمتزج المكونات. نقلب الدقيق مع السميد وجوز الهند والبيكنج بودر، وننزل بالخليط السائل على المكونات الجافة مع التقليب المستمر بمضرب البيض حتى تتجانس المكونات. نحضر صينية مقاس 22 وتدهن بالقليل من السمن ورشة دقيق ويصب فيها خليط الكيكة ويضرب بالصينية على الطاولة حتى تتساوي الكيكة ويخرج الهواء منها. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة حتى تنضج الكيكة تماماً. نخرج الكيكة من الفرن وتسقى بالشربات البارد وهي ساخنة وتترك لتبرد ثم تقطع وتقدم بالهناء والشفاء.