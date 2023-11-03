"إحذر من عادة سيئة قبل النوم لأنها ستُنهي حياتك بنوبة قلبية خلال نومك"!!

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عدن - ياسمين التهامي - صدمة للملايين.. ما هو جمع كلمة "انسان" في اللغة العربية؟.. إجابة السؤال ستدهشك وزارة الداخلية السعودية تمنح الجنسية مقابل مبلغ مالي.. لن تصدق كم المبلغ ودعاً للسكري.. بذور متوفرة بكل مطبخ يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى من الكليتين!! خلطة سحرية تصنع المعجزات .. يبحث عنها الجميع 5 حبات من القرنفل وملعقة من الهيل كل ليلة قبل النوم!! يقلل من تركيز الجلوكوز ويخفض نسبة السكر في الدم شراب طبيعي يفضل تناوله على الريق.. تعرف عليه سعودية توفي زوجها فتزوجت إخوة وفي ليلة الزفاف أخبرها سرا جعلها تنهار تماما.!! السعودية تفرض رسوم مالية جديدة لأداء مناسك العمرة.. هذا هو المبلغ المطلوب

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