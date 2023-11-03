شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن نصف كوب لمدة 15 يوما..الكشف عن نبات يعالج السمنة والسكر والتهابات المفاصل والروماتيزم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الخبراء أن نبات “الكرفس” مهم وله فوائد عظيمة لا يعرفها كثيرون، من بينها الريجيم لخصائصه المدرة للبول وفيتاميناته الكثيرة.

وبحسب صحيفة “أخبار اليوم”، قال الدكتور مصطفى عوض، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية بالقصر العيني، إن الكرفس يستخدم بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع في الأنظمة الغذائية التي تتبع لمكافحة السمنة، كما أن ملح الكرفس يستعمل بديلا عن الملح العادي، لاحتوائه على فيتامينات «أ و ب وج ومعادن وأشباه المعادن».

ونصح عوض بتناول الكرفس، بكثرة لمصابي السمنة والبدانة والسكر والتهابات المفاصل والروماتيزم والتهابات الكلى، ويستعمل مقويًا عامًا ومرممًا لخلايا الجسم ومرطبا ومدرا للبول، ومطهرا للدم، ومضادًا لعسر الهضم.

وأضاف أن الأفضل أكله نيئا مع السلطة أو تعصر عروقه ويشرب من العصير نصف كوب في اليوم لمدة ما بين 15 إلى 20 يوما، أو يستخدم كشراب مغلي 30 جراما من الكرفس في نصف لتر ماء..