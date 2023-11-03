شكرا لقرائتكم خبر عن المشاهدون يختارون هذه المذيعة السعودية كأجمل وجه ظهر على شاشة التلفاز منذ اختراعه..(صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، هاشتاق #أجمل_مذيعه ، عبروا فيه عن رأيهم واختياراتهم لأجمل مذيعة من وجهة نظرهم الخاصة .

اختلاف الآراء

واختلفت الآراء بين النشطاء ، فمنهم من تفاعل مع الهاشتاق بالفعل واختار عدد من الشخصيات ، ومنهم من اعتبر الهاشتاق غير مفيد وانتقده .

من جانبه قال أحد المغردين : " أجمل مذيعه لك من أنجبت لك أطفالك وطبخت لك أكلك ووضعت الميكاب لك وحدك وليس للعالم لينظروا إليها" .

هبة حيدري وريم بساطي

فيما رشح آخر المذيعة هبة حيدري قائلاً : " أجمل مذيعة هي هبة حيدري" ، فيما نشر آخر صورة لإعلامية تدعى ريم بساطي وعلق عليها قائلاً : " أجمل مذيعة اللي زادها جمال أنها اتحادية ومن المدينة " .

وقالت المغردة نورة : " أعتقد أنه لا توجد مذيعة جميلة لأن الحياء من أجمل الصفات في المرأة ، ومن أجل الحياء مكث موسى علية السلام عشر سنوات في الاستئجار من أجل الفتاة التي تمشي على استحياء ، فالحلوى المكشوفة يتكاثر عليها الذباب" .

سهير القيسي وحليمة بولند

ورأى أخر أن المذيعة سهير القيسي هي أجمل مذيعة : " سهير القيسي بلا منازع ، أحبها الإنسانة" .

وقال آخر : " الجميلة هدى الخريف" ، وقال آخر : " بلا منازع أجمل مذيعة بالعالم ، لارا نبهان" .

وقال آخر : " يا زينة الزينات يا مهرة الغيد يا مترفه ربي يجمل صباحك" ، واضعاً صورة مهيرة عبدالعزيز .

وتابع آخر : " أنا أشوف أحلى مذيعة حليمة بولند وأحلى كلمة عندها (هيه ) ههههه" .

وتتابعت اختيارات النشطاء بين المذيعات من واحدة لأخرى ، وعبر كل مغرد عن رأيه رافعاً صورة المذيعة التي يراها أجمل مذيعة .