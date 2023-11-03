شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عريس سعودي يفقد حياته بعد الزفاف بثلاث ساعات .. وعند تشريح الجثة لمعرفة السبب كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - توفي شاب سعودي بعد ساعات من زفافه، وسط صدمة الأهل والأصدقاء، وجنون الزوجة " " التي دخلت في غيبوبة استمرت ثلاثة أيام.آ آ وقالت مدونات سعودية أن منطقة العيدابي، الواقعة جنوب المملكة شهدت حادثة مؤلمة أفزعت جميع المواطنين، آ تمثلت بوفاة شاب بعد ساعات من زفافة.شهدت منطقة "العيدابي"، جنوب المملكة، حفل زفاف الشاب "أحمد" البالغ من العمر 24 عام، على إبنة عمه التي تبلغ من العمر 21 عام، وذلك بحضور أسرة العريس.

بعد انتهاء مراسيم الزفاف إلى شقتهم الخاصة، والفرحة مرسومة على ملامحهم، وسط زغاريد الأهل وهتافات الأصدقاء.

كانت الأمور تسير على مايرام، ولكن بعد ساعتين فقط من دخولآ

ووالدتها، وعاد الضجيج إلى آ شقة العروسين من جديد، وخلال عشر دقائق حضرت سيارة الاسعاف إلى أمام المنزل. ظن الجيران وأبناء الحي، أن العروس ربما تكون قد تعرضت لنزيف حاد بسبب عنف زوجها في ليلة الدخلة، لكنهم تفاجأو عندما شاهدو المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة إلى سيارة الإسعاف.

بعد نقل العريس إلى المستشفى، حاول الأطباء إنقاذه، لكنه قد كان في مراحل خطيرة، فأدخلوة العناية المركزة وحاولو انعاشة بالأوكسوجين وصعقة بالكهرباء، لكنهم فشلو وفاضت روحه إلى باريئها.

تشريح الجثة

لم يستوعب الأهل وفاة العريس، فقد كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يكن يشتكي من أي مرض في تلك الليلة، وطالبو بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة.

وعلى الفور نفذ أطباء التشريح طلب أسرة المتوفي وقامو بتشريح الجثة، فكانت نتائج التقرير صادمة وغير متوقعة.

كشف تقرير الطب الشرعي، أن سبب وفاة العريس كان تناوله لجرعة زائدة من المنشط الجنسي "فياجرا"، وهو ما أدى إلى إنخفاض حاد في ضغط الدم، نتج عنه حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وكانت النهاية إصابة العريس بذبحة صدرية أدت إلى الوفاة المفاجئة.الزوجة تكشف سر اللغز

تعرضت الزوجة "العروس"، لصدمة نفسية بعد معرفتها بوفاة العريس، ودخلت في غيبوبة أستمرت لمدة يومين، وبعدما أفاقت طلبت حضور والد العريس، وأعترفت له وعيونها تنهمر بالدمع، أنها السبب في وفاة العريس.

حيث أوضحت العروس أنها أرادت أن تكون ليلة دخلتها مميزة، فقدمت للعريس حبة من المنشط الجنسي"فياجرا"، لكنه رفض أن يشربها وقال لها أن بقوة الشباب ولا يحتاج للمنشطات، لكنها ألحت عليه، فتناول الحبة على مضض ولم يكن يعلم أنها بداية النهاية لحياته.

لم تتوقف الزوجة العروس عند هذا الحد، فقد واصلت اعترافاتها لوالد العريس، وقالت أنها أستغلت دخول العريس إلى دورة المياة، فقامت بوضع حبتين إضافيتين من الفياجرا في العصير، وقدمته للعريس فور خروجه من دورة المياة.

كانت تظن العروس أن ذلك سيزيد من قوة وطاقة العريس ويجعل ليلة دخلتهم ممتعة، ولم تكن تعلم أن تقود زوجها إلى النهاية.

مضى من الوقت نصف ساعة فقط على تناول العريس للعصير، وبدأ يفقد توازنه، ثم مالبث أن فقد وعيه وسط صراخ الزوجة التي كانت عاجزة الحيلة، ولم يكن أمامها سوى الإتصال بأهل العريس واهلها في ذات الوقت.أستمع والد العريس لاعترافات الزوجة والدموع تملئ عينية، وعندما أنتهت من سرد اعترافاتها، أعلن الأب مسامحته لها، لأنها لم تكن تقصد أذية إبنه أو الحاق الضرر به..