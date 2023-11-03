شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انتشار فيديو بشكل كبير لمطعم في جدة بالسعودية يقدم الطعام بطريقة غير متوقعة للزبائن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو بشكل كبير لمطعم في جدة بالسعودية يقدم الطعام بطريقة غريبة للزبائن . وأظهر الفيديو اعتماد المطعم على طريقة أفلام الرعب في تقديم الطعام والمشروبات للزبائن . .

كانت هذه تفاصيل خبر انتشار فيديو بشكل كبير لمطعم في جدة بالسعودية يقدم الطعام بطريقة غير متوقعة للزبائن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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