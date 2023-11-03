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انتشار فيديو بشكل كبير لمطعم في جدة بالسعودية يقدم الطعام بطريقة غير متوقعة للزبائن!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو بشكل كبير لمطعم في جدة بالسعودية يقدم الطعام بطريقة غريبة للزبائن .

وأظهر الفيديو اعتماد المطعم على طريقة أفلام الرعب في تقديم الطعام والمشروبات للزبائن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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